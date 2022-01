Machałek: pod koniec miesiąca trafi do Sejmu ustawa dot. wsparcia psychologicznego dzieci

Mam nadzieję, że pod koniec miesiąca do Sejmu trafi ustawa o wsparciu dzieci, uczniów i rodziny. Chcemy zwiększyć prawie o 100 proc. liczbę psychologów i pedagogów w szkołach ogólnodostępnych - poinformowała w czwartek wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.

Wiceszefowa MEiN na konferencji prasowej zapowiedziała, że prawdopodobnie pod koniec miesiąca do Sejmu trafi ustawa o wsparciu dzieci, uczniów i rodziny.

"Musimy się troszczyć o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, dlatego mam nadzieję, że pod koniec miesiąca trafi do Sejmu ustawa o wsparciu dzieci, uczniów i rodziny. Chcemy zwiększyć liczbę psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych prawie o 100 proc. Z 21 tys. do 38 tys. od 1 września" - powiedziała Machałek.

Zaznaczyła, że w planach jest także zwiększenie liczby zajęć psychologiczno-pedagogicznych. Poinformowała, że na ten cel przygotowanych jest dodatkowo 700 mln.

Wiceminister przypomniała, że obecnie na takie działania przeznaczanych jest 1,5 mld zł. "Ustawa, którą przygotowujemy będzie porządkowała i poprawiała diagnozę potrzeb dzieci" - wskazała Machałek.

"Bardzo mocno analizujemy wszystko to, co się dzieje. Zleciliśmy raporty, które pokazują, jak wygląda pozycja psychologiczna dzieci po pandemii. Korzystamy też z raportu przygotowanego przez inne instytucje i stowarzyszenia. Od dwóch lat pracujmy intensywnie nad przygotowaniem rozwiązań, dlatego z całą powagą podchodzimy do wszelkich problemów dzieci i młodzieży" - zapewniła wiceszefowa resortu.

Zwróciła uwagę, że jedna trzecia dzieci doświadcza różnych problemów psychologiczno-pedagogicznych, 4 proc. populacji dzieci doświadcza niepełnosprawności lub wymaga kształcenia specjalnego. "68 proc. tych dzieci jest w szkołach ogólnodostępnych" - zaznaczyła wiceminister.

"Bardzo poważnie podchodzimy do tego, w tym minister (Przemysław) Czarnek, by przygotować ustawę, która pomoże wszystkim dzieciom"- podkreśliła Machałek.