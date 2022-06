Machałek: to był rok szkolny, który przyniósł duże wyzwania

Kończący się rok szkolny przyniósł duże wyzwania. Trzeba było nadrobić braki po pandemii, na nowo zintegrować wspólnoty szkolne – podkreśliła w piątek w Jeleniej Górze wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Wiceminister edukacji Marzena Machałek wzięła udział w piątek w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze. Machałek podczas konferencji prasowej zwróciła uwagę, że miniony rok szkolny był pierwszym od początku pandemii, w którym niemal w całości zajęcia były prowadzone stacjonarnie.

"Jednocześnie to był rok szkolny, który przyniósł duże wyzwania (…) to był rok, w którym trzeba było nadrobić braki po pandemii, na nowo zintegrować wspólnoty szkolne, odbudować więzi" - mówiła.

Dodała, że w mijający roku szkolny prawie 200 tys. dodatkowych uczniów - uchodźców z Ukrainy - trafiło do polskich placówek oświatowych. "Dziś jest tych uczniów mniej - 180 tys. - ale był moment, kiedy w polskim systemie edukacji było ich 200 tys. i stało się to w bardzo krótkim czasie" - mówiła Machałek. Wskazała, że do szkół podstawowych i przedszkoli uczęszcza obecnie ponad 150 tys. dzieci z Ukrainy, do szkół branżowych i technicznych - 3,5 tys., pozostali do szkół średnich.

Wiceszefowa edukacji podkreśliła też, że mijający rok szkolny przyniósł "duże zmiany w polskiej edukacji".

"Takie, które poprawią jakość kształcenia. Oprócz normalnej subwencji oświatowej, ponad miliard złotych przeznaczyliśmy na inwestycje w laboratoria przyszłości" - mówiła Machałek. Dodała, że w tym roku szklonym wdrożono w szkołach też program Poznaj Polskę, na który - jak mówiła wiceminister - przeznaczonych zostanie kolejne 100 mln zł.

"Warto też podkreślić, że od 1 marca do szkół trafiło 180 mln zł na dodatkowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" - wskazała.

Wiceminister mówiła też o kształceniu branżowym i technicznym. "Do szkół branżowych i techniczny chodzi 1,1 mln uczniów. Po 2019 r. mamy w tych szkołach coraz więcej uczniów" - mówiła Machałek.