Machałek: wniosek o wotum nieufności wobec ministra Czarnka nie przejdzie

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra Czarnka to hucpa polityczna; wiadomo, że ten wniosek nie przejdzie – powiedziała we wtorek na antenie Radia Wrocław wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.

Posłowie mają się zająć złożonym przez opozycję wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu.

We wtorek wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek na antenie Radia Wrocław powiedziała, że wniosek o wotum nieufności wobec ministra Czarnka to hucpa polityczna. "Wiadomo, że ten wniosek nie przejdzie i ten wniosek jest po prostu zwyczajną okazją do tego, żeby robić kolejną awanturę w Sejmie" - mówiła Machałek.

Jej zdaniem, "opozycja nie ma niczego do zaproponowania". "Ciągle szuka programu i tego programu nie ma. Teraz ciągle są w konflikcie, nie potrafią się porozumieć i jesteśmy świadkami, Polacy są świadkami, żenujących spektakli, w jaki sposób wzajemnie siebie tutaj traktują i powiem w cudzysłowie +okładają+" - powiedziała Machałek.

Wiceszefowa resortu edukacji i nauki powiedział też, że "minister Czarnek jest wyrazistą postacią i mówi to, co pewnie wielu by chciało powiedzieć, a nie ma odwagi".

"Jest wyrazistym, odważnym ministrem. Jest niezwykle pracowitym ministrem. Tutaj naprawdę nie dość, że dużo rzeczy zmieniamy i naprawdę polska szkoła zmienia się w szkołę bardzo nowoczesną. Między innymi laboratoria przyszłości, nowoczesne sprzęty i różne urządzenia w każdej szkole, to jest niebywały program. Ale też zwraca uwagę na to, byśmy znali swoje korzenie, tradycję" - mówiła Machałek.