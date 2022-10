Maciej Gdula (Lewica) o śmierci Jakuba Bocheńskiego: nie potrafił znaleźć innego wyjścia

Jakub Bocheński, nasz partyjny kolega, nie żyje. To straszna tragedia, że znalazł się w sytuacji, z której nie potrafił znaleźć innego wyjścia – tak pożegnał polityka Lewicy poseł Maciej Gdula. Zwłoki Bocheńskiego, znalezione w czwartek, zostały następnego dnia zidentyfikowane przez rodzinę.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Po południu w piątek policja poinformowała o zakończeniu poszukiwań Jakuba Bocheńskiego. Ciało mężczyzny małopolskie służby znalazły dzień wcześniej w pustostanie na terenie prywatnym przy ul. Portowej w Krakowie.

To w głównej mierze teren poprzemysłowy, rzadko uczęszczany przez przechodniów i mało zabudowany. Przy ulicy ciągnącej się wzdłuż brzegu Wisły znajdują się budynki dawnej stoczni oraz fabryki przetworów, a także betoniarnia i hurtownie materiałów budowlanych. Są tam także ogródki działkowe. Ciało w stanie znacznego rozkładu znaleziono na ogrodzonym terenie.

"W piątek mężczyzna został rozpoznany przez członków rodziny. Policja potwierdza, że to Jakub Bocheński" - powiedziała PAP Anna Zbroja-Zagórska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Rodzina polityka Lewicy z Nowego Sącza wydała oświadczenie.

"W imieniu Rodziny, pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym (14.10.2022 r.) potwierdziły się nasze najgorsze obawy i powzięliśmy wiedzę o śmierci Kuby. Chcemy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w ostatnim czasie w jego poszukiwania, co stanowiło dla nas nieocenione wsparcie" - napisała rodzina.

Wieczorem Maciej Gdula (Lewica) pożegnał partyjnego kolegę wpisem na Twitterze. "To straszna tragedia, że znalazł się w sytuacji, z której nie potrafił znaleźć innego wyjścia. Będę o nim zawsze pamiętał. Wyrazy największego współczucia dla jego bliskich" - napisał.

Jakub Bocheński nie kontaktował się z rodziną od 22 września. Ostatnim śladem rozpoznanym przez służby był samochód polityka, znaleziony 29 września. Grafitowy renault megane kombi został wtedy zabezpieczony i odholowany na policyjny parking, a funkcjonariusze zapowiedzieli, że pojazd zostanie poddany szczegółowym oględzinom, zaznaczając, że dalej są prowadzone czynności mające na celu odnalezienie zaginionej osoby.

Poszukiwania trwały, ale ślad się urwał. "Cały czas prowadzone są czynności poszukiwawcze za osobą zaginioną. Na ten moment ostatnim śladem jest samochód" - usłyszeliśmy na początku ubiegłego tygodnia w biurze prasowym miejskiej policji.

30-letni działacz Lewicy z Nowego Sącza 22 września brał udział w szkoleniu odbywającym się w hotelu Hilton przy ul. Dąbskiej 5 w Krakowie. Między godziną 11 a 13 wyszedł z hotelu, ale po przerwie i lunchu nie wrócił już na zajęcia. Swoje rzeczy pozostawił na stoliku w sali. Nie nawiązał też kontaktu z rodziną. Dwa dni później małopolska policja poinformowała na swojej stronie o jego zaginięciu.

Informacja na temat poszukiwania Jakuba Bocheńskiego była udostępniana przez jego rodzinę, przyjaciół i innych polityków.

"Szukamy Kuby, naszego kolegi. Od wczoraj szuka go też policja. Podaj proszę dalej tę wiadomość. Może ktoś coś widział, coś wie" - pisał wtedy w mediach społecznościowych współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń, włączając się do apelu rodziny.

Po kilku dniach partia zawiesiła zaginionego w prawach członka partii. Stało się to po medialnych doniesieniach o rzekomym gwałcie. Mężczyzna miał się go dopuścić w hotelu, w którym odbywało się szkolenie. Jak podał portal tvp.info, niedługo przed zaginięciem do jednego z komisariatów zgłosiła się kobieta, twierdząc, że Jakub Bocheński wykorzystał ją seksualnie. Zarówno policja, jak i prokuratura odmówiły komentarza w tej sprawie.

"W związku z pojawiającymi się informacjami o tym, zaginiony Jakub Bocheński mógł być sprawcą gwałtu, władze Nowej Lewicy podjęły decyzje o jego zawieszeniu. Czekamy na wyjaśnienie całej sprawy. Wszelkie zarzuty o przemocy wobec kobiet traktujemy zawsze niezwykle poważnie" - podał 27 września poseł Maciej Gdula.

Natomiast adwokatka Elżbieta Ruchała przypomniała, że pod adresem zaginionego były kierowane groźby karalne, a zaginiony był nękany przez psychofankę.

Dalsze śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze.