Macierewicz liczy na praktyczne konsekwencje rezolucji ws. Rosji

Rezolucja PE uznająca Rosję za państwo sponsorujące terroryzm ma olbrzymie znacznie i należy liczyć, że będzie miała praktyczne konsekwencje - ocenił Macierewicz.

Parlament Europejski w środę przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm

Eurodeputowani wyrazili niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz potępili nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Ponadto w rezolucji przypomniano też, że państwo rosyjskie nadal zaprzecza swojej odpowiedzialności za zestrzelenie samolotu linii Malaysia Airlines nad wschodnią Ukrainą w 2014 r. i odmawia współpracy z międzynarodowymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz odmawia zwrotu wraku i czarnych skrzynek polskiego samolotu Tu-154, który rozbił się pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 r.

Macierewicz - wiceprezes PiS i szef tzw. podkomisji smoleńskiej - ocenił, że dokument ten ma olbrzymie znaczenie

"Należy liczyć, że będzie miał swoje praktyczne konsekwencje" - powiedział Macierewicz PAP.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że propozycja zgłoszona w PE przez grupę Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, w której są eurodeputowani PiS, "wprost zakładała nazwanie Rosji państwem terrorystycznym, a nie państwem sponsorującym terroryzm, tak jak jest w tej rezolucji, która została ostatecznie przyjęta". "Także dużo bardziej jednoznacznie definiowała sprawy zbrodni smoleńskiej, zestawiającą ją łącznie z zamachem na malezyjski samolot, który został przez współpracowników Rosji zestrzelony" - dodał.

W opinii Macierewicza, chociaż sformułowania ostatecznie zawarte w rezolucji są bardziej ograniczone niż propozycja EKR, to ich "istota wskazuje na terrorystyczne działanie państwa rosyjskiego, w tym terrorystyczne działanie wobec samolotu Tu-154, polską elitę narodową z panem prezydentem na czele".

"Trzeba mieć też jasność, że stwierdzenie dotyczące Tu-154 jest sformułowane bardzo jasno w kontekście wspierania działań terrorystycznych" - powiedział Macierewicz. Dodał, że ma to szczególne znaczenie, ponieważ chodzi o wydarzenie z 2010 roku. "Warto sobie to uświadomić, bo właśnie ten akt zapowiadał to, co dzisiaj przeżywamy: ludobójstwo, terroryzm, nieograniczone zbrodnie, które mają szokować i szantażować Europę i zmusić ją do podporządkowania się Rosji" - powiedział Macierewicz.