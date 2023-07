Macierewicz o powstaniu komisji ds. wpływów rosyjskich: mam nadzieję, że to kwestia najbliższego tygodnia

Jest już przygotowany skład personalny komisji ds. wpływów rosyjskich oraz cała struktura działania. Mam nadzieję, że to jest kwestia najbliższego tygodnia - ocenił we wtorek wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz, pytany w Polskim Radiu 24 kiedy komisja powstanie.

Pytany, czy w skład komisji wejdą politycy, czy tylko sami eksperci, przypomniał, że mogą być to politycy, ale nie parlamentarzyści. "Z tego punktu widzenia mogą być tam politycy niebędący parlamentarzystami, ale przede wszystkim (...) będący ekspertami, mającymi pełną wiedzę zarówno co do struktury politycznej, jak i struktury środowisk agenturalnych w Polsce" - zauważył Macierewicz.

Jak ocenił, "są tacy ludzie, którzy mają naprawdę bardzo dużą wiedzę i bardzo duże możliwości przedstawiania i analizowania tej sytuacji oraz działania w tym zakresie, dlatego też liczą, że zostaną oni uwzględnieni jako członkowie tej komisji".

W Senacie trwają prace nad prezydencką nowelizacją ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. W czwartek senackie komisje opowiedziały się za jej odrzuceniem.

29 maja br. prezydent Andrzej Duda podpisał - powstałą z inicjatywy PiS - ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie. Zgodnie z nią termin na zgłaszanie kandydatów do komisji to 14 dni od wejścia ustawy w życie, czyli 14 czerwca, jednak nie przedstawiono jeszcze kandydatów do tej komisji.

2 czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy o komisji, które zmienia m.in. zasady wyboru przewodniczącego i pozostałych członków komisji. W uzasadnieniu prezydenckiego projektu noweli ustawy o komisji napisano, że jego celem jest wprowadzenie zmian w ustawie, zmierzających do zniesienia możliwości stosowania przez komisję środków zaradczych, zmiany trybu odwoławczego od decyzji komisji - z sądów administracyjnych na sądy powszechne, a także wykluczenia możliwości pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora oraz zwiększenia niezależności komisji i transparentności postępowań przed nią i ujednolicenia w ramach systemu prawnego ochrony tajemnic zawodowych.

Sejm uchwalił prezydencką nowelizację 16 czerwca.