Macierewicz: prace zrealizowane przez ICM dla podkomisji miały znaczenie

Prace eksperckie zrealizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) dla podkomisji miały olbrzymie znaczenie dla falsyfikacji raportów Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) i komisji Jerzego Millera – stwierdził w czwartek Antoni Macierewicz.

Przewodniczący podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego wydał oświadczenie w związku z artykułem opublikowanym w czwartek na łamach "Gazety Wyborczej".

Były szef Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Marek Michalewicz w rozmowie z Agnieszką Kublik powiedział w nim m.in., że ICM nigdy nie współpracowało naukowo z podkomisją. "Nieprawdą jest, że była jakakolwiek współpraca z ICM. Byłaby, gdyby naukowcy z ICM brali udział w obliczeniach. Nie brali" - powiedział. Dodał, że było jedynie "komercyjne zamówienie przeprowadzenia obliczeń na superkomputerze należącym do ICM przez zewnętrznych konsultantów z National Institute for Aviation Research, Wichita State University (NIAR) wynajętych i opłaconych przez podkomisję". "Ale to nie my liczyliśmy, tylko wskazani przez podkomisję ludzie, którym ICM zapewniło odpłatny dostęp" - wskazał były szef ICM. "Podkomisja z nami nie współpracowała, oni byli klientem ICM" - podkreślił.

W oświadczeniu przekazanym PAP w czwartek Antoni Macierewicz stwierdził, że "zarówno pan dr Marek Michalewicz jak i pani Agnieszka Kublik nie zdają sobie sprawy na czym polegały symulacje NIAR i WAT i co w tej sprawie robił ICM".

"Warto przypomnieć, że podczas prezentacji raportu w dniu 11.04 2022 r. bardzo jasno podkreślił p. dr. Kazimierz Nowaczyk, że symulacje te miały zweryfikować przebieg rozbicia samolotu Tu 154 M po uderzeniu w ziemię wg. parametrów przyjętych przez Raport MAK p. Anodiny" - wskazał.

Antoni Macierewicz zaznaczył, że "ICM realizował mały fragment tych prac z czego wyraźnie nie zdaje sobie sprawy p. dr M.Michniewicz".

"Przede wszystkim jednak i p. Michniewicz i p. Kublik uważają, że symulacje te dotyczyły wybuchu w samolocie. Nic takiego w pracach NIAR i WAT wykorzystanych przez podkomisję nie było przewidziane ani zamawiane" - napisał w oświadczeniu.

"Jednocześnie pragnę podkreślić, że prace eksperckie zrealizowane przez ICM dla Podkomisji miały olbrzymie znaczenie dla falsyfikacji Raportów MAK i komisji ministra J. Millera, za co Podkomisja jest bardzo wdzięczna" - dodał.

Macierewicz zaznaczył, że "dr M. Michalewicz, rozmówca Gazety Wyborczej od dłuższego już czasu nie jest p.o dyrektora ICM, a swoimi wypowiedziami złamał warunki umowy zawartej z podkomisją". Przekazał, że podkomisja została poinformowana, że ICM analizuje podjęcie odpowiednich kroków prawnych związanych z publikacją w "GW".