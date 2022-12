„Madonna pod jodłami” - arcydzieło Lucasa Cranacha od 14 stycznia w Muzeum w Gliwicach

XVI-wieczne arcydzieło Lucasa Cranacha starszego "Madonna pod jodłami", zaliczane do najpiękniejszych wizerunków Madonny w sztuce europejskiej, od 14 stycznia będzie prezentowane w Willi Caro - siedzibie Muzeum w Gliwicach. Zwiedzający będą mogli poznać dramatyczną historię obrazu, który wrócił do Polski 10 lat temu.

Obecnie "Madonna pod jodłami" znajduje się w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. W Gliwicach będzie prezentowana w otoczeniu dwóch obrazów: Alegorii Mądrości Bożej z XV-wiecznej szkoły florenckiej oraz portretu Chłopca ze szczygłem Antona Möllera z 1586 r.

"Ekspozycja będzie zatem spotkaniem dwóch renesansów: północnego i południowego. Malarstwo północnoeuropejskie cechował pedantycznie oddawany detal, zamiłowanie do szczegółów, podczas gdy malarstwo włoskie przesycone było wątkami antycznymi, które było częścią jego naturalnego dziedzictwa" - wyjaśniają przedstawiciele gliwickiego muzeum.

"Madonna pod jodłami" to jedna z najpiękniejszych Madonn w sztuce europejskiej. Losy namalowanego około 1510 roku obrazu były niezwykle dramatyczne. W 1517 r. został przywieziony z Wittenbergi do Wrocławia - biskup Jan V Thurzon przekazał go do wrocławskiej katedry, gdzie znajdował się przez 430 lat.

Krótko po II wojnie światowej dzieło zostało podstępnie skradzione. Przeniesiono je do Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, gdzie w latach 1946-47 niemiecki duchowny Siegfried Zimmer i malarz Georg Kupke potajemnie wykonali kopię obrazu, którą powiesili we wrocławskiej katedrze. W 1948 r. Zimmer wywiózł do Niemiec oryginalny obraz i sprzedał w latach 60. w Monachium.

Od lat 70. "Madonna pod jodłami" była kilkakrotnie wystawiana na międzynarodowym rynku antykwarycznym. W 1961 r. fakt, że oryginał zastąpiono falsyfikatem, odkryła Daniela Stankiewicz, konserwatorka z Muzeum Śląskiego we Wrocławiu. Od 1981 r. strona polska podejmowała starania o odzyskanie obrazu. Rozpoczął się długi proces restytucji arcydzieła, który szczęśliwie zakończył się w 2012 r.

W gliwickiej Willi Caro obraz będzie prezentowany od 14 stycznia do 2 kwietnia przyszłego roku. Podczas wernisażu wykład inauguracyjny pt. "Szczęśliwy powrót skradzionej Madonny. Losy arcydzieła Lucasa Cranacha starszego" wygłosi prof. dr hab. Wojciech Kowalski. To właśnie on, jako specjalista prawa międzynarodowego i wieloletni pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. restytucji dóbr kultury, prowadził negocjacje ze stroną szwajcarską, prowadzące do odzyskania obrazu. Wystawie będzie towarzyszył program edukacyjny, wykłady i oprowadzania kuratorskie.

"Madonna pod jodłami" - jak przypomina gliwickie muzeum - jest medytacją nad macierzyństwem, miłością matczyną, a równocześnie zapowiedzią męki Chrystusa. To jedno z najdoskonalszych dzieł renesansowych w polskich zbiorach. Jego autorem jest Lucas Cranach starszy (1472-1553), zaliczany do najwybitniejszych reprezentantów renesansu w Niemczech. Jego malarstwo podlegało wpływom późnogotyckiej ekspresji, a bajkowo-idylliczne tła krajobrazowe czerpał ze szkoły naddunajskiej. Oprócz obrazów religijnych malował też m.in. kompozycje mitologiczne.