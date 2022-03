Magazyn PCK na terenie zakładu Volkswagen Poznań na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie

Magazyn Polskiego Czerwonego Krzyża, w którym gromadzone są artykuły przeznaczone dla uchodźców i ofiar wojny na Ukrainie, uruchomiono na terenie fabryki Volkswagen Poznań – poinformowała w czwartek spółka. To kolejny punkt na mapie Poznania, do którego mieszkańcy mogą dostarczać pomoc.

Rzeczniczka spółki Patrycja Kasprzyk poinformowała w czwartek, że w wolontariacką pracę w magazynie zaangażowali się pracownicy - chęć pracy przy przeładunku darów zgłosiło dotąd ok. 150 osób.

W magazynie Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie poznańskiej fabryki gromadzona jest pomoc materialna przeznaczona dla mieszkańców Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli schronienie przed wojną i ta, która ma być następnie wysłana bezpośrednio do potrzebujących na Ukrainie.

"Co ważne, to tutaj również mieszkańcy Poznania - zwłaszcza jego wschodniej części - mogą przynosić przygotowane przez siebie dary, które trafią następnie do potrzebujących. Do najpotrzebniejszych dzisiaj artykułów należy przede wszystkim żywność sucha z długim terminem przydatności: mleko modyfikowane dla dzieci, konserwy, olej, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa i owoce w puszkach, a także koce i śpiwory" - podała rzeczniczka.

W magazynie gromadzone są również artykuły higieniczne: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń oraz środki opatrunkowe, zwłaszcza na zranienia i oparzenia. Szczególnie potrzebne są przedłużacze, nagrzewnice i agregaty prądotwórcze.

Patrycja Kasprzyk powiedziała, że oprócz oddania na potrzeby PCK powierzchni magazynowych spółka udostępniła tej organizacji również flotę lekkich samochodów dostawczych.