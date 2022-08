Maląg: 14. emerytura trafia do tych osób, które najbardziej potrzebują wsparcia finansowego

W związku z tym, że czternasta emerytura ma kryterium dochodowe, trafia do tych osób, które w tym okresie najbardziej potrzebują wsparcia finansowego – powiedziała w czwartek w TVP 1 minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa resortu rodziny przypomniała, że w czwartek rusza wypłata czternastej emerytury. Świadczenie otrzyma ok. 9 mln emerytów i rencistów.

"To bardzo ważny dzień (...). Ważna jest przede wszystkim solidarność międzypokoleniowa, to, co jesteśmy zobowiązani realizować w stosunku do naszych seniorów" - podkreśliła.

Maląg zaznaczyła, że czternasta emerytura ma próg dochodowy, w związku z tym świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. "Emeryci, którzy mają świadczenie powyżej 2900 zł, otrzymają czternaste emerytury pomniejszone w mechanizmie złotówka za złotówkę" - wskazała.

Poinformowała, że kolejne transze wypłat dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów odbędą się 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Jak zastrzegła, seniorzy powinni uważać na oszustów, którzy próbują wyłudzić pieniądze, twierdząc, że aby otrzymać świadczenie, należy wypełnić wniosek.

"Nie ma żadnego składania wniosków. W terminie wypłaty emerytury czy też renty świadczenie wpłynie na konto czy też przyniesie je listonosz" - mówiła.

Maląg zaznaczyła, że łączny koszt świadczenia to 11,4 mld zł. "Patrząc na sytuację, w której jesteśmy - czyli wysoka inflacja spowodowana wojną w Ukrainie (...), musimy podejmować takie działania, żeby osoby, które potrzebują wsparcia w ramach tej solidarności międzypokoleniowej to wsparcie otrzymały. Czternasta emerytura w związku z tym, że ma kryterium dochodowe, trafia do tych osób, które tego wsparcia w tym okresie potrzebują" - oceniła.

Zdaniem Maląg to, że świadczenie jest jednorazowe, daje rządowi możliwość podjęcia decyzji, w którym momencie roku to wsparcie jest najbardziej potrzebne.

Maląg zastrzegła, że czternasta emerytura jest lepsza niż kolejna waloryzacja emerytur i rent, ponieważ pozwala udzielić pomocy tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia finansowego.

"Gdybyśmy przeprowadzili dodatkową waloryzację, o której mówi opozycja, to tak naprawdę zyskałyby najwięcej te osoby, które mają wysokie emerytury i renty" - wyjaśniła.