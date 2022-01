Maląg: 36 mld zł wsparcia dla seniorów w czasie epidemii

W czasie walki z pandemią koronawirusa świadczenia dla seniorów - trzynasta i czternasta emerytura, waloryzacja świadczeń, to było dodatkowe 36 mld zł - przekazała w poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS na konferencji prasowej w kancelarii premiera wymieniła dotychczasowe działania rządu na rzecz wsparcia seniorów.

Wskazała, że w 2015 r. minimalna emerytura wynosiła 880 zł, podczas gdy w 2021 r. kształtowała się na poziomie 1250,80 zł.

Minister przypomniała, że zostały wprowadzone dodatkowe świadczenia - trzynasta emerytura oraz czternasta emerytura, która - jak zaznaczyła - była świadczeniem jednorazowym, wypłaconym w 2021 r.

"W czasie walki z pandemią koronawirusa świadczenia dla seniorów - trzynasta i czternasta emerytura, waloryzacja świadczeń, to było dodatkowe 36 mld zł" - podkreśliła Maląg.

Wskazała, że kolejne rozwiązania dla seniorów zostały zapowiedziane w Polskim Ładzie. Wymieniła m.in. podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł. Przypomniała też, że osoby, które zdecydują się pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, będą objęte zerowym PIT do kwoty 85 tys. zł.

Szefowa MRiPS zaznaczyła, że rozwiązania podatkowe zawarte w programie "są neutralne" dla emerytów pobierających świadczenia od 1921 zł do 12 800 zł.

Podkreśliła, że emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4920 zł - 12 800 zł, będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń.

Minister zaznaczyła, że rozwijane są także dotychczasowe programy skierowane do seniorów - domy i kluby "Senior plus", czy "Aktywni Plus".

Maląg przekonywała, że rząd "dokonuje historycznych rzeczy, które przekładają się na portfele rodzin z dziećmi, seniorów, pracowników i przedsiębiorców".