Maląg: 6,5 miliona dzieci co miesiąc otrzymuje świadczenie 500 plus

6,5 miliona dzieci co miesiąc otrzymuje świadczenie 500 plus. Inwestycja w rodzinę jest najważniejsza, chcemy budować państwo polskie oparte na szczęśliwych rodzinach - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS podkreśliła, że koniec roku to dobry moment na podsumowanie działań resortu w zakresie polityki prorodzinnej i wyznaczenie dalszych celów.

Podsumowując ostatni rok, zauważyła, że trzeba wrócić do 2015 roku, w którym podjęto strategiczne decyzje, by budować państwo polskie oparte na szczęśliwych rodzinach.

"Co tym rodzinom jest potrzebne? Potrzebna jest stabilizacja, bezpieczeństwo finansowe, podniesienie godności i jakości życia" - podkreśliła Maląg.

"Warto przypomnieć, jakie programy rok po roku wprowadzaliśmy i w jakim kierunku idziemy. Przede wszystkim (...) sztandarowy program Rodzina 500 plus. Ponad 175 mld złotych, które trafia przez te sześć lat do polskich rodzin. Proszę sobie wyobrazić, że 6,5 mln dzieci miesiąc w miesiąc przyjmuje to świadczenie, w jaki sposób zmieniła się sytuacja finansowa rodzin od tego momentu" - powiedziała minister.

Wśród kolejnych programów, jakie wymieniła, znalazł się program Dobry start - czyli inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, wsparcie dla 4,4 miliona uczniów.

Maląg mówiła także o zwiększaniu liczby miejsc w żłobkach dzięki programowi Maluch plus. "Przez ostatnie sześć lat zainwestowano 2 mld zł. Dzisiaj mamy ponad 200 tys. miejsc opieki żłobkowej" - podkreśliła szefowa resortu.

"Przyszłość Polski to dobra sytuacja polskich rodzin" - podkreśliła minister Maląg.