Maląg: budujemy silną Polskę opartą na silnej rodzinie

Budujemy silną Polskę opartą na silnej rodzinie – powiedziała w poniedziałek w Wąpielsku (Kujawsko-Pomorskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że rząd PiS chce pomagać wszystkim potrzebującym i znacząco wzmocnił przez ostatnie lata wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej wizytowała budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku.

"Chciałabym podziękować władzom samorządowym za współpracę. Premier Mateusz Morawiecki stawia bowiem na dobrą współpracę z samorządami. Wszystkie programy rządowe, które powstają, są potem realizowane przez samorządowców, bo to oni najlepiej wiedzą, co na danym terenie jest potrzebne" - mówiła w Wąpielsku szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Minister Maląg mówiła, że od 2015 r., od objęcia rządów przez PiS, zmieniło się podejście do i nakłady na politykę wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

"Dzisiaj jest to ponad 37 mld zł rocznie. Przez różne programy i bezpośrednie wsparcie pomoc trafia do osób, które naprawdę tego potrzebują. W roku 2015 było to 15 mld zł" - podkreśliła Maląg.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Wąpielsku ma łączyć w sobie funkcje środowiskowego domu samopomocy i domu pomocy społecznej. Tak, aby łączyć opiekę dzienną z całodobową.

"Centra opiekuńczo-mieszkalne są tak stworzonym projektem, że państwo finansuje inwestycję, ale także partycypuje w utrzymaniu. Zależy nam na tym, aby była odpowiednia jakość tych domów, bo tam będą przebywały osoby z niepełnosprawnościami" - powiedziała Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej powiedziała, że polityka rządu Mateusza Morawieckiego jest oparta na tym, aby Polska była silnym państwem.

"Aby była silna, niezależna, a młode pokolenie było wychowywane w duchu wartości i poszanowania ojczyzny. Musimy uczyć młodych ludzi miłości do kraju. Budujemy bowiem silną Polskę opartą na silnej rodzinie. To jest nasz fundament. Rodzina musi być wspierana. Wszystkie programy, które realizujemy, służą polskim rodzinom" - podkreśliła Maląg.

Zarówno ona, jak i wiceminister rolnictwa Anna Gembicka mówiły o bardzo istotnej roli polskich rolników w tworzeniu bezpiecznej i stabilnej ojczyzny.

"Dzięki polskim rolnikom, dzięki państwu, mamy co jeść, możemy się cieszyć samowystarczalnością żywnościową. Nie musieliśmy, gdy zaczęła się wojna na Ukrainie - tak jak inne państwa - martwić się o to, czy wystarczy nam jedzenia. Dzięki pracy polskich rolników żywności nam nie zabraknie" - powiedziała Gembicka.

Zwróciła także uwagę na fenomen polskiej wsi, a mianowicie zaangażowanie lokalnych społeczności w koła gospodyń wiejskich, a także w ochotnicze straże pożarne.