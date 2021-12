Maląg: chcemy, aby jesień życia seniorów była bezpieczna i godna pod względem finansowym (aktualizacja)

Od sześciu lat realizujemy dobry czas dla polskich emerytów; chcemy, aby jesień życia seniorów była bezpieczna i godna pod względem finansowym - powiedziała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister Maląg podkreśliła, że w czasie pandemii priorytetem były działania na rzecz ochrony zdrowia i życia, ochrona miejsc pracy i solidarność międzypokoleniowa.

"Od sześciu lat realizujemy dobry czas dla polskich emerytów, seniorów w ramach solidarności międzypokoleniowej jako podziękowanie za to, że nas wychowali, za to, że żyjemy w wolnej, niepodległej ojczyźnie" - powiedziała. Wskazała, że jesień życia seniorów powinna być bezpieczna i godna, również pod względem finansowym.

Przypomniała, że rząd PiS obniżył wiek emerytalny, wypłacił seniorom trzynaste i czternaste świadczenia, zwróciła też uwagę na stały wzrost rent i emerytur. Minister zapowiedziała wprowadzenie nowych programów.

"Będziemy wprowadzać jeszcze dodatkowe programy, nad którymi pracujemy, takie jak centra międzypokoleniowe, które są wyzwaniem na kolejne lata" - powiedziała Maląg.

"Z tego kursu patrzenia na człowieka, wsłuchiwania się w potrzeby Polaków i wprowadzania kolejnych programów, które będą służyć podniesieniu standardu życia, nie zejdziemy, bo to jest dla nas bardzo ważne, abyśmy swoimi działaniami służyli drugiemu człowiekowi" - podkreśliła.

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed przypomniał o nowym, jednorazowym świadczeniu dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych. "To 3 tys. zł, które jeszcze w tym roku trafi do kombatantów" - wskazał.

Szwed podkreślił, że w polityce senioralnej bardzo ważną rolę odgrywają programy, które umożliwiają seniorom aktywność i utrzymywanie się w dobrej kondycji. Wymienił m.in. program Senior plus, którego celem jest tworzenie i utrzymywanie klubów i domów seniora.

Przekazał, że wnioski do programu na przyszły rok samorządy mogą składać do 11 stycznia. Łącznie zabezpieczone na ten cel jest 60 mln złotych.

Wiceminister zwrócił uwagę, że drugim programem służącym aktywizacji seniorów, skierowanym również do organizacji pozarządowych, jest program "Aktywni Plus". Budżet programu to 40 mln zł. Nabór będzie ogłaszany w styczniu.

Z kolei wiceminister finansów Jan Sarnowski przypomniał o zmianach wynikających z Polskiego Ładu, które wchodzą w życie od nowego roku. Podkreślił, że na Polskim Ładzie skorzysta 8 mln emerytów, a niższe podatki zapłacą emeryci, których świadczenie wynosi do 5 tys. zł miesięcznie.

"Ważnym celem realizowanych od stycznia zmian jest dostosowanie wysokości podatków do zdolności płatniczej i sytuacji rodzinnej podatników. To także dobra zmiana dla emerytów. Na podwyżce kwoty wolnej do 30 tys. zł skorzysta 90 proc. emerytów. To 8 mln osób, które zapłacą niższe podatki. 2/3 emerytów w ogóle nie zapłaci podatku, ich jedynym obciążeniem będzie składka zdrowotna" - powiedział Sarnowski.

Jak dodał, emeryci uzyskujący świadczenia na poziomie ok. 2,5 tys. zł, a taka emerytura jest najczęstsza w systemie, nie zapłacą podatku w ogóle a ich roczne zyski wyniosą 2 250 zł, przy czym na te dodatkowe pieniądze nie trzeba będzie czekać do końca roku, bo po prostu będą oni otrzymywać wyższe świadczenie.

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, m.in. wzrasta kwota wolna od podatku do 30 tys. zł oraz próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Ponadto likwidowany jest odpis składki zdrowotnej od podatku (jednocześnie wprowadzana jest tzw. ulga dla klasy średniej), zmieniają się zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom; wprowadzany jest tzw. podatek minimalny od korporacji.