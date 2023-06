Maląg: chcemy stworzyć warunki, aby przywrócić młodym Polakom marzenie o założeniu rodziny

Zależy nam przede wszystkim, aby młodym Polakom stworzyć takie warunki, aby przywrócić marzenie o założeniu rodziny, bo rodzina to jest to, co mamy najcenniejszego – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas pikniku rodzinnego w Krakowie.

Przez całą niedzielę w parku im. dr Henryka Jordana w Krakowie trwa piknikiem rodzinny z okazji zbliżającego się Dnia Ojca połączony z grą miejską "Przygoda z Tatą". Podobne przedsięwzięcia - organizowane przez MRiPS - odbywają się w kilkunastu innych miastach w kraju.

Jak zaznaczyła minister Maląg, wydarzenia te organizowane są w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Ojcostwo - Przygoda życia". Jego celem jest wzmacnianie więzi rodzinnych, budowanie pozytywnego wizerunku ojca, promowanie zaangażowanego ojcostwa i aktywnego spędzania czasu ojców z rodzinami.

"Zależy nam przede wszystkim, aby młodym Polakom stworzyć takie warunki, aby przywrócić marzenie o założeniu rodziny, bo rodzina to jest to, co mamy najcenniejszego" - podkreśliła minister podczas otwarcia krakowskiego pikniku.

Jak mówiła, "rodzina daje siłę, daj moc, daje możliwość tego, że razem pokonujemy trudności i cieszymy się z każdych radości". "To przecież rodzice są dla swoich dzieci najważniejszymi bohaterami, to oni każdego dnia pokazują, w jaki sposób iść przez życie - spokojnie, z godnością, ale także są w tych momentach trudnych" - wskazywała Maląg.

Zaznaczyła, że rząd prowadzi aktywną politykę prorodzinną wprowadzając szereg rozwiązań mających na celu wspieranie rodzin z dziećmi. "To przede wszystkim od programu 500 plus, który za chwilę będzie miał nową odsłonę, będzie to 800 plus, po rodzinny kapitał opiekuńczy, który wprowadziliśmy w ubiegłym roku" - wyliczała szefowa resortu.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) wskazał, że krakowski piknik rodzinny odbywa się miejscu szczególnym - Parku im. dr Henryka Jordana, który był prekursorem w Polsce wychowania dzieci i młodzieży poprzez sport i aktywność fizyczną. "To jest wartość ponadczasowa i wspaniały sposób, żeby spędzać wolny czas, to jest wspaniały sposób również na to, aby pogłębiać relacje rodzinne, również ojców ze swoimi dziećmi" - mówił wicemarszałek.

Według wojewody małopolskiego Łukasza Kmity jednym z ważniejszych rządowych programów prorodzinnych, jaki będzie kontynuowany w Małopolsce w najbliższym czasie jest program Maluch plus, dzięki któremu niebawem powstanie ponad 10 tysięcy nowych miejsc w żłobkach.

W ramach niedzielnego pikniku rodzinnego odwiedzający park im. dr Henryka Jordana mogą korzystać z wielu atrakcji, m.in. pokazów pojazdów reprezentacyjnych służb mundurowych i stanowisk promocyjno-edukacyjnych straży pożarnej, policji, straży granicznej i wojska. Do dyspozycji najmłodszych są też: dmuchane miasteczko, kącik animacyjny i strefa gastronomiczna. Specjalnie dla ojców z dziećmi na ternie parku przygotowano grę miejską "Zwierzęca Brygada", która poprzez zwierzęta uczy najmłodszych historię walk o niepodległość podczas II wojny światowej. Scenariusz rozgrywki przygotował krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.