Maląg dla PAP: w przepisach o pracy zdalnej przedstawiliśmy rozwiązanie kompromisowe

Wpisanie pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy wymagało długich rozmów; przedstawiliśmy rozwiązanie kompromisowe, oparte na wzajemnym porozumieniu się stron – powiedziała w poniedziałek PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Liczę, że Sejm przyjmie te przepisy bez zakłóceń – dodała.

Minister Maląg w rozmowie z PAP przy okazji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni pytana była o projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który reguluje zasady pracy zdalnej. W środę prace nad projektem ma rozpocząć Sejm.

Szefowa MRiPS podkreśliła, że to bardzo wyczekiwana zmiana. Jak zaznaczyła, choć możliwość skorzystania z pracy zdalnej jest przewidziana w tzw. przepisach covidowych, to jednak wpisanie jej na stałe do Kodeksu pracy wymagało długich prac i rozmów w ramach Rady Dialogu Społecznego.

"Zostało przedstawione takie rozwiązanie kompromisowe, więc wzajemne porozumienie się stron, aby pracę zdalną w swojej instytucji wprowadzić" - powiedziała. "Pierwsze takie porozumienia będą między pracodawcą a organizacjami związkowymi, jeżeli w danej instytucji funkcjonują. Jeżeli w firmie nie będzie związków zawodowych, będzie to porozumienie już z pracownikiem" - wyjaśniła.

W ocenie minister zmiana jest oczekiwana zarówno przed pracodawców, jak i np. rodziców z małymi dziećmi, bo pozwoli łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. Stąd, jak dodała, zawarty jest w niej przepis, zgodnie z którym pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej - jeśli wykonywanie pracy w ten sposób będzie możliwe - osobie wychowującej dziecko do 4. roku życia.

Według Maląg projektowana regulacja daje szereg przywilejów związanych z wykonywaniem pracy i z dobrym funkcjonowaniem firmy. "Liczę, że bez większych zakłóceń zostanie ta ustawa przyjęta (przez Sejm), trafi do Senatu, a następnie odniesie się do niej pan prezydent" - zaznaczyła.

Przygotowany przez resort rodziny projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który na stałe wprowadza pracę zdalną do porządku prawnego, został przyjęty przez rząd 24 maja. Propozycja zawiera też przepisy pozwalające pracodawcom na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.