Maląg: do tej pory, do dzieci trafiło ponad 200 mld zł; to inwestycja w przyszłość Polski

Inwestycja w rodzinę jest inwestycją w przyszłość Polski - do tej pory, do dzieci trafiło ponad 200 mld złotych – powiedziała w niedzielę w Wolicy k. Kalisza (Wielkopolskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS spotkała się w niedzielę z rodzinami na festynie z okazji Dnia Dziecka. "Rodzina jest centrum życia, jest w centrum uwagi rządu" - powiedziała do uczestników zabawy.

Jej zdaniem, od ponad 6,5 roku rząd stara się tworzyć takie warunki, aby polskie rodziny mogły się rozwijać.

Maląg oceniła, że dowodem tego twierdzenia są realizowane przez rząd programy wspierające rodziny. Wymieniła program Rodzina 500 plus, wyprawkę szkolną, świadczenia matczyne, program Maluch plus, rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie do opieki żłobkowej.

"Do tej pory, do dzieci i młodzieży trafiło ponad 200 mld złotych. Co miesiąc w ramach świadczenia Rodzina 500 plus wspieranych jest 6,5 mln dzieci" - powiedziała.

Dodała, że w ramach solidarności międzypokoleniowej rząd dba także o seniorów. Z dotychczasowych działań rządu na rzecz osób starszych wskazała waloryzację rent i emerytur oraz wypłatę 13 i 14 emerytury.

"Ten trudny czas, w którym żyjemy - przez wojnę na Ukrainie wywołaną przez Putina - powoduje, że zmienia się sytuacja naszych rodzin. Ale nasz rząd stara się, aby jak najlepiej zabezpieczyć polskie rodziny" - mówiła Maląg.

Dowodem na to - jak zauważyła - są tarcze antyinflacyjne, łagodzące skutki drożyzny a polegające na obniżeniu stawek VAT na żywność, gaz, nawozy, prąd i paliwo.

"Budowa silnej Polski opiera się na solidnej rodzinie i silnych więziach rodzinnych. Takie więzi tworzy się spędzając wspólnie czas i radując się" - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej.

Wydarzenie zorganizowały wspólnie samorządy gminy Opatówek i Kalisza. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, zabawę zaplanowano do godzin wieczornych.