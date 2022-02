Maląg: do tej pory zostało złożonych ponad 417 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy

Do tej pory zostało złożonych ponad 417 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, a spodziewamy się tych wniosków w tym roku 615 tys. – przekazała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Maląg poinformowała we wtorek w Programie I Polskiego Radia, że do tej pory zostało złożonych ponad 417 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy. "A spodziewamy się tych wniosków w tym roku 615 tys." - dodała.

Wyjaśniła, że "rodzice, którzy mają już dzieci, które ukończyły 12. miesiąc życia, czyli mają 15, 16 czy też więcej miesięcy, którzy otrzymają to świadczenie proporcjonalnie, bo nie wchodzą w cały okres świadczeniowy od ukończonego 12. miesiąca życia do 36., aby mogli uzyskiwać świadczenia bez straty dla siebie, to właśnie miesiąc styczeń był tym miesiącem, gdzie należało złożyć wnioski".

"I z naszych szacunków wynikało, że tych wniosków powinno być w miesiącu styczniu złożonych 400 tys. i tych wniosków rzeczywiście zostało złożonych ponad 417 tys. I dlatego były te liczne przypomnienie przez różne portale, aby rodzice te wnioski składali" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy najlepiej złożyć między 9. a 13. miesiącem życia dziecka. Wtedy świadczenie będzie przysługiwało w pełnej wysokości od miesiąca, w którym dziecko skończy rok.

Jeśli dziecko skończyło już pierwszy rok życia, ale nie ma jeszcze trzech lat, rodzic powinien złożyć wniosek w styczniu. Wtedy kapitał zostanie policzony od początku stycznia. Jeśli rodzic złoży wniosek później, otrzyma świadczenie od miesiąca złożenia wniosku.