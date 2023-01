Maląg do Tuska: czy odcina się pan od słów Sikorskiego wypowiedzianych w Radiu Zet?

Jak były szef MSZ może w przestrzeni publicznej wypowiadać się tak jak Radosław Sikorski dzisiaj w programie Gość Radia ZET? Czy odcina się pan od słów kolegi z partii? Jakie jest źródło dochodów Posła do PE? - zapytała w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych szefowa MRiPS Marlena Maląg.

W poniedziałek w porannej rozmowie w Radiu Zet, w której gościł polityk PO i były szef MSZ Radosław Sikorski został zapytany, czy wierzy w to, że rząd PiS myślał przez chwilę o rozbiorze Ukrainy. "Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego i pomoc Zachodu, różnie mogło być" - odpowiedział Sikorski.

Sikorski został zapytany też o to, czy jego zdaniem wiek emerytalny należy obniżyć, czy wręcz przeciwnie. "Ja się dziwię, że PiS obniżył wiek emerytalny, po tym, jak my zapłaciliśmy już olbrzymią cenę polityczną za jego podwyższenie i zrównanie" - powiedział.

Na uwagę prowadzącego, że PiS zapowiadał obniżenie wieku emerytalnego i "nie mógł inaczej zrobić", odparł, że "nawarzyli piwa, a teraz się dziwią, że muszą je wypić". "To było niemądre. My jesteśmy nauczeni tym doświadczeniem; (lider PO Donald - PAP) Tusk mówił publicznie, że to był błąd, bo są różne zawody, różne sytuacji i różne preferencje, i że w przyszłości trzeba po prostu ludziom zostawić wolny wybór" - stwierdził Sikorski.