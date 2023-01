Maląg: Im dłużej będziemy pracować, tym nasze świadczenie będzie wyższe

Wprowadziliśmy system zachęt, między innymi PIT 0 dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale na emeryturę nie przeszły. Im dłużej będziemy pracować, tym nasze świadczenie będzie wyższe, ale to jest wybór - powiedziała w piątek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Rząd PiS przywrócił wiek emerytalny, dając rzeczywistą możliwość wyboru, bo osiągnąwszy ten wiek, osoby te nie muszą przechodzić na emeryturę, mogą dalej pracować" - dodała.

Maląg mówiła m.in. o programie Maluch Plus. "W ramach nowej edycji programu Maluch Plus powstanie w Polsce ponad 102 tys. kolejnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Budżet programu to 5,5 mld zł, finansowanie jest całkowicie zabezpieczone" - przypomniała. Maląg wystąpiła również w TVP1, gdzie mówiła o tym samym programie. "Przeprowadzaliśmy konsultacje i jest duże zainteresowanie programem. Po okresie naboru wnioskami zajmą się wojewodowie i w kwietniu podamy szczegółowe informacje" - poinformowała.

Zwróciła uwagę, że "w programie Maluch Plus nie jest potrzebny wkład własny". "Program jest wieloletni, by zadanie ze spokojem zrealizować. Będą środki na utworzenie miejsc opieki oraz na utrzymanie tych miejsc - to 837 zł miesięcznie na dziecko przez 3 lata" - dodała.

"W nowej edycji programu Maluch Plus włączamy szósty bieg. Dajemy szansę samorządom, aby w każdej gminie w Polsce powstał żłobek czy klub malucha, w zależności od potrzeb" - podkreśliła.