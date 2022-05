Maląg: liczę, że projekt zmian w pieczy zastępczej będzie na następnym posiedzeniu Sejmu

Liczę, że projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będzie procedowany na następnym posiedzeniu Sejmu - powiedziała w środę w Wieliczce minister rodziny Marlena Maląg. Jak dodała, proponowane zmiany wyjdą naprzeciw oczekiwaniom rodzin zastępczych.

Szefowa MRiPS uczestniczy w Gali Rodzicielstwa Zastępczego w Wieliczce (Małopolska).

Minister przypomniała, że środowa data - 18 maja - jest nieprzypadkowa, bo to urodziny św. Jana Pawła II. Przywołała słowa papieża, o tym, że "wśród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i najważniejszą".

Wskazała, że wsparcie rodzin jest priorytetem rządu. Wymieniła tu m.in. wprowadzenie programu "Rodzina 500 plus", "Dobry start", "Mama 4 plus" i rozszerzenie programu "Maluch plus".

Poinformowała, że w resorcie trwają pracę nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. "Tutaj trzeba lekko posypać głowę popiołem, bo ta ustawa powinna już być dawno przeprocedowana. Ale procedury legislacyjny się trochę przeciągnęły. Miałyśmy umowę z panią przewodniczącą (sejmowej komisji polityki społecznej rodziny) Urszulą Rusecką, że kiedy spotkamy się tutaj w Małopolsce, to będziemy w trakcie procedowania tej ustawy. Liczę na to, że na następnym posiedzeniu Sejmu te słowa już przerodzą się w konkretne działania" - powiedziała Maląg.

Jak dodała, proponowane zmiany wyjdą naprzeciw oczekiwaniom rodzin zastępczych. "Są one związane zarówno z podniesieniem wynagrodzeń, z wprowadzeniem odpowiedniego systemu teleinformatycznego, który będzie pomagał koordynować i zabezpieczać dzieci" - wskazała minister.

Zaznaczyła, że zmiany dotyczą także z samego funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie kraju. "Proces deinstytucjonalizacji jest dla nas bardzo ważny" - podkreśliła Maląg.

Podziękowała rodzicom zastępczym za "serce i miłość". "Chylę czoła i pięknie państwu dziękuję" - dodała.