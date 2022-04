Maląg: mamy ponad 1100 Klubów Seniora w Polsce i kolejne powstaną

Mamy w Polsce ponad 1100 Klubów Seniora i kolejne powstaną - zapowiedział w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zaznaczyła, że rokrocznie na ten cel przeznaczanych jest 60 mln zł.

Szefowa MRiPS w czasie briefingu prasowego w Dziennym Domu "Senior+" w Woli Karczewskiej powiedziała, że od ponad 6 lat rząd skutecznie realizujemy politykę senioralną, która opiera się na dwóch silnych filarach.

"Pierwszy to bezpieczeństwo finansowe, w ramach, którego dbamy o godną waloryzację rent i emerytur oraz dodatkowe świadczenia dla seniorów" - powiedziała Maląg.

"Drugim, równie ważnym filarem, są programy aktywizujące i wspomagające osoby starsze w środowisku lokalnym. Wśród nich można wymienić takie działania jak np. program Senior Plus, a także Aktywni Plus skierowany do NGO" - wskazała.

Wspomniała także o dodatkowych świadczeniach tj. 13 i 14 emeryturach.

Zaznaczyła, że podniesione świadczenia emerytalne to "przykład stanowczo realizowanych przez nasz rząd programów, aby podnosić, jakość życia seniorów".

Minister Maląg podkreśliła, że wsparcie dla seniorów jest wielomiliardowe.

Przypomniała, że w 2015 roku, kiedy rząd PiS obejmował w Polsce władzę, w kraju było niespełna 100 Klubów Seniora. "Dziś jest ich już ponad 1100 i kolejne powstaną" - zapowiedział szefowa MRiPS. Zaznaczyła, że rokrocznie na ten cel przeznaczanych jest 60 mln zł.

"Sama waloryzacja świadczeń w tym roku, to jest 18 mld zł. Trzynasta emerytura to jest 13 mld zł. W podobnej kwocie - czternasta emerytura" - wymieniała minister Maląg.

Szefowa MRiPS złożyła również seniorom świąteczne życzenia. "Niech te święta Zmartwychwstania Pańskiego, które już niedługo, napełniają nasze dusze wiarą, nadzieją i miłością" - powiedziała.

Zaznaczyła, że w tym trudnym czasie, Polska pomaga także obywatelom Ukrainy, starając się im dać schronienie i znaleźć miejsce pracy. "Ok. 40 tys. osób już pracuje na terenie Polski" - powiedziała minister Maląg.