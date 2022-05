Maląg: My, jako rząd, stawiamy rodzinę na piedestale

My, jako rząd, stawiamy rodzinę na piedestale - powiedziała w niedzielę w Pogrzybowie (Wielkopolska) minister rodziny Marlena Maląg. Zapewniła, że nie są to tylko słowa, ale też konkretne działania.

"Wśród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą, najważniejszą - te słowa wypowiedział kiedyś nasz wielki Polak, święty Jan Paweł II. Dla polskiego rządu, dla rządu panu premiera Mateusza Morawieckiego, rodzina jest najważniejsza" - powiedziała.

Dodała, że rodzice są pierwszymi, najważniejszym bohaterami dla swoich dzieci.

"Tak naprawdę rodzicielstwo to wielka przygoda życia i my jako rząd przede wszystkim stawiamy rodzinę na piedestale - to jest fundament naszych działań" - podkreśliła.

Szefowa MRiPS zapewniła, że nie są to tylko słowa, ale też konkretne działania. "W tym roku, kiedy walczymy z pandemią, kiedy wojna na Ukrainie, my wprowadzamy kolejne rozwiązania (...) szyte na miarę potrzeb" - przekonywała. Jak mówiła - są wśród nich takie, które umożliwiają łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.