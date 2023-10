Maląg: na wsparcie osób niepełnosprawnych przeznaczamy ponad 40 mld zł

"Na wsparcie osób niepełnosprawnych przeznaczamy obecnie ponad 40 mld zł., w porównaniu z ponad 15 mld zł. w roku 2015 - podkreśliła we wtorek w Łodzi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister Maląg, wraz z ministrem rozwoju i technologii Waldemarem Budą, odwiedzili we wtorek Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony w Łodzi przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Jak mówiła, przez ostatnie osiem lat nastąpiły "historyczne zmiany" związane z wdrażaniem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, gwarantujące im prawo do godnego, niezależnego życia.

"Osoby niepełnosprawne mają prawo decydować o sobie, uczestniczyć w różnorakich zajęciach, aktywizacji zawodowej, aby - w miarę możliwości - móc realizować się w tej dziedzinie. Konkrety na pewno wyrażane są w środkach, które przeznaczamy na wsparcie osób niepełnosprawnych. Jest to obecnie ponad 40 mld zł., w porównaniu z ponad 15 mld zł. w roku 2015. Konkretne działania to wdrożenie funduszu solidarnościowego, dzięki któremu realizujemy bardzo potrzebne programy jak asystencja osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa dla ich opiekunów, tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych, czyli miejsc, gdzie osoby niepełnosprawne mogą przebywać całodobowo lub dziennie" - wyjaśniła minister podczas briefingu.

Przypomniała, że rząd wprowadził także świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; podniesiono wysokość renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego.

"Od stycznia będziemy wdrażać nowe rozwiązanie - świadczenie wspierające. Otwiera ono pewną drogę i zmienia historycznie podejście do opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Będzie ono przypisane dla osoby niepełnosprawnej, a jego wysokość będzie uzależniona od potrzeby wsparcia. Oczywiście, prawa nabyte do świadczenia pielęgnacyjnego zostaną zachowane" - zapewniła.

Maląg podała, że świadczenie to będzie wynosić maksymalnie 220 proc. renty socjalnej, której wysokość jest obecnie równa minimalnej emeryturze wynoszącej w tym roku 1588 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pabianickiej 132 w Łodzi jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 60 osób przewlekle chorujących psychicznie, prowadzonym przez istniejące od ponad 30 lat Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Według minister rodziny, w całym kraju działa ponad 850 tego typu placówek, które otaczają opieką ok. 36 tys. osób. Rocznie do ośrodków samopomocy ministerstwo kieruje pomoc w wysokości ok. 1 mld zł.

Minister Buda, który również zwiedził dom przy ul. Pabianickiej, zaznaczył, że najważniejszy był dla niego uśmiech na twarzach podopiecznych placówki. "W każdej z pracowni, którą dziś odwiedziliśmy, widziałem radość z bycia tutaj i tworzenia" - powiedział.

"Mamy wspólny cel - aktywizację na wszelkich polach osób z niepełnosprawnościami, tak, by stworzyć im świat, który jest dla nich przyjazny, bezpieczny i pozwala im się realizować w sposób dla nich odpowiedni. To są zadania realizowane przy współudziale organizacji pozarządowych. Pokazanie tej relacji i współpracy to świetny przykład, że można realizować politykę społeczną opartą o organizacje społeczne, które są najbliżej podopiecznych i najlepiej znają ich potrzeby" - dodał.