Maląg: nasza polityka prorodzinna jest kompleksowa, bo demografia to wielkie wyzwanie

Nasza polityka prorodzinna jest kompleksowa, bo gwarancja zastępowalności pokoleń to wielkie wyzwanie - powiedziała w sobotę minister rodziny Marlena Maląg. Łączne środki, jakie rodzice otrzymują na dziecko od momentu jego narodzenia do 18 roku życia to 120 tys. zł - dodała.

W sobotę w podwarszawskich Markach odbyła się konwencja PiS, na której prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosił mobilizację Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział objazd polityków po kraju, aby rozmawiać o dotychczasowych rządach jego formacji. Mówił także m.in. o bezpieczeństwie, patriotyzmie; podsumowywał też dotychczasowe działania PiS ws. programów społecznych.

Po konwencji szefowa MRiPS w rozmowie z TVP Info zapewniła, że dotychczasowe świadczenia społeczne będą dalej realizowane. Wymieniła sztandarowe programu rządu, takie jak 500 plus, "Dobry start" i program "Mama 4 plus".

Wskazała, że po pandemii koronawirusa wprowadzone zostało kolejne rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

"Jakbyśmy sobie zliczyli środki, jakie obecnie rodzice otrzymują na dziecko od momentu jego narodzenia do 18 roku życia, to jest to w sumie 120 tys. zł." - powiedziała Maląg.

Przypomniała o wsparciu kierowanym dla seniorów - trzynastej i czternastej emeryturze, waloryzacji świadczeń i przywróceniu wieku emerytalnego.

"Przez ostatnie 6 lat cały czas spotykaliśmy się z Polakami. Nie unikamy trudnych rozmów, bo to jest ważne, byśmy słyszeli jak Polacy odbierają nasze działania" - podkreśliła Maląg. Dodała, że "aby zbudować silną i nowoczesną Polskę trzeba rozmawiać z ludźmi".

Minister zwróciła uwagę, że sytuacja na rynku pracy po pandemii i w czasie wojny w Ukrainie jest stabilna. Zaznaczyła, że bezrobocie kształtuje się na niskim poziomie a rynek pracy jest otwarty na uchodźców z Ukrainy. Maląg poinformowała, że od 24 lutego pracę w Polsce znalazło blisko 200 tys. obywateli tego kraju.

Szefowa MRiPS wskazała, że prowadzona przez rząd polityka prorodzinna jest kompleksowa i ma zachęcić młodych ludzi do zakładania rodziny. "Zastępowalność pokoleń jest dla nas wielkim wyzwaniem" - zaznaczyła.