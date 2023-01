Maląg: Naszym obowiązkiem jest wspieranie osób niepełnosprawnych

To nie osoby niepełnosprawne mają się dostosować do otaczającej rzeczywistości, to naszym obowiązkiem konstytucyjnym jest wspieranie tych osób, które potrzebują wsparcia – powiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości, najpierw Beaty Szydło, obecnie Mateusza Morawieckiego przede wszystkim zwraca bardzo dużą uwagę, żeby to wsparcie było efektywne, żeby było realizowane w miarę potrzeb i oczywiście w miarę możliwości" - powiedziała minister podczas w otwarciu Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło Iłży, pow. radomski, woj. mazowieckie..

Zaznaczyła, że Polska jest drugim państwie na świecie, które przyjęło ustawę o dostępności.

"Ustawa ta jest ważna, ponieważ nakłada na nas obowiązek przystosowania przestrzeni nie tylko tej architektonicznej, ale każdej sfery życia, aby osoby niepełnosprawne mogły godnie uczestniczyć w życiu publicznym" - wskazała Maląg.

Minister poinformowała, że do tej pory w całym kraju jej resort podpisał 101 umów na centra opiekuńczo-mieszkalne, z czego najwięcej, bo 21 umów podpisało woj. mazowieckie.