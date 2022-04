Maląg: nie zejdziemy z drogi realizowania naszej polityki prorodzinnej

Zależy nam, by polskie rodziny żyły w coraz lepszych warunkach; nie zejdziemy z drogi realizowania naszej polityki prorodzinnej – oświadczyła we wtorek szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim wizytowała gminny żłobek w Żabiej Woli (woj. mazowieckie).

Maląg akcentowała, że troska o polskie rodziny to nie hasło, ale konsekwentnie realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość program. "Tworzymy dobry klimat dla polskich rodzin. Stawiamy na rodzinę, bo dzieci są naszym narodowym skarbem. Zależy nam, by polskie rodziny żyły w coraz lepszych warunkach" - akcentowała.

Programy, które są wdrażane m.in. "Rodzina 500 plus", "Dobry start", "Mama cztery plus", a także kolejne, m.in. dotyczące opieki żłobkowej, mają - jak zaznaczyła - pomóc łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym.

"Programy, które ruszyły, od 1 stycznia br. rodzinny kapitał opiekuńczy czy od 1 kwietnia, dofinansowanie do opieki żłobkowej, to adekwatne wsparcie dla rodziców. Tego oczekują rodzice" - mówiła.

"Z tej drogi wsparcia rodzin, nawet w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa, (…) i teraz pomocy przyjaciołom z Ukrainy, nie zejdziemy. Nie zejdziemy z drogi realizowania naszej polityki prorodzinnej, polityki konsekwentnej i skutecznej" - stwierdziła szefowa MRiPS.

Polska, jak kontynuowała minister, powinna być oparta na silnym fundamencie, jakim jest rodzina. "Rodzina daje siłę, wsparcie i moc, by tworzyć dobre rzeczy" - dodała.

Premier Mateusz Morawiecki akcentował, że ostatnio wdrażane działania zmierzają m.in. do tego, by rodzicom łatwiej było kierować dzieci do żłobka. "Ważne jest nie tylko miejsce w żłobku, ale też koszty. Dlatego dofinansujemy do 400 zł miejsce w żłobku, żeby mamom było łatwiej, (…) by odciążyć budżet domowy" - powiedział szef rządu.

1 stycznia wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). To do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia, wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez 2 lata. Rodzic sam decyduje, która opcja jest dla niego najlepsza.

Dla tych dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym - np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku - możliwe jest dofinansowanie pobytu w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Maksymalna wysokość takiego dofinansowania to 400 zł. Wnioski o wsparcie rodzice mogą składać od 1 kwietnia.