Maląg: niepełnosprawność nie pozbawia możliwości realizowania aspiracji życiowych i zawodowych

Niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem ani nie pozbawia możliwości realizowania własnych aspiracji życiowych i zawodowych – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami.

3 grudnia przypada ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Z tej okazji szefowa MRiPS Marlena Maląg złożyła życzenia osobom z niepełnosprawnością.

Minister podkreśliła, że to nie osoby z niepełnosprawnościami powinny dostosować się do otaczającego go świata - to przestrzeń publiczna powinna odpowiadać na potrzeby wszystkich obywateli.

"Niepełnosprawność jest wyzwaniem i sprawdzianem dla nas wszystkich. Niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem ani nie pozbawia możliwości realizowania własnych aspiracji życiowych i zawodowych. Najlepszym przykładem mogą być sukcesy osób z niepełnosprawnościami w sporcie czy kulturze. To od nas, którzy tworzymy ich otoczenie, zależy, czy nie będą one wypychane na margines społeczeństwa" - napisała.

Maląg zapewniła, że MRiPS wraz z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych uruchamia programy, które stanowią realne wsparcie osób niepełnosprawnych w codziennym życiu.

"Dbamy, by wszystkie prawa przysługujące osobom niepełnosprawnym były respektowane. Walczymy z przejawami wszelkiej dyskryminacji" - napisała. Wskazała, że działania są podejmowane w obszarach wsparcia rehabilitacyjnego, większej dostępności architektonicznej, aktywizacji zawodowej i wspierania zatrudnienia.

"Dziś szczególnie pragnę wszystkim osobom z niepełnosprawnościami złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia samodzielności i poprawy jakości życia. Rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz wszystkim osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne, dziękuję za zaangażowanie na rzecz poprawy losu swoich podopiecznych" - dodała minister.