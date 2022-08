Maląg o wypadku w Chorwacji: robimy co możliwe, by pomóc naszym rodakom

Robimy co możliwe, by pomóc naszym rodakom - zapewniła w sobotę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Medycy Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej wylatują do Chorwacji, by nieść pomoc rannym i przygotować transport do kraju - podkreślił szef KPRM Michał Dworczyk.

"Składam wyrazy najgłębszego współczucia rodzinom i bliskim osób, które zginęły lub zostały ranne w tragicznym wypadku polskiego autokaru w Varazdin Chorwacji. Robimy co możliwe by pomóc naszym rodakom" - napisała Maląg na Twitterze.

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4, na północ od Zagrzebia między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Autobus jechał w kierunku Zagrzebia. Według najnowszych danych zginęło 12 osób, ponad 30 jest rannych. Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina poinformował, że wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele.

Według premiera Mateusza Morawieckiego, byli to pielgrzymi zmierzający do Medziugorje. Na polecenie szefa rządu do Chorwacji udają się minister zdrowia Adam Niedzielski, wiceszef MSZ Marcin Przydacz, a także medycy i psychologowie z Zespołu Pomocy Medycznej.

"Po ewakuacji rannych ukraińskich żołnierzy do polskich szpitali to kolejna sytuacja, w której medycy Zespołu Pomocy Humanitarno Medycznej podejmują służbę. Na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego medycy i psycholodzy wylatują do Chorwacji aby nieść pomoc rannym Polakom i przygotować transport do kraju" - napisał Dworczyk na Twitterze.