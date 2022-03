Maląg: od 18 dni Polska staje na wysokości zadania

Od 18 dni Polska staje na wysokości zadania, jesteśmy w centrum pomocy obywatelom Ukrainy - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zaznaczyła, że Polska jest przygotowana do tego, ale nie może pozostać sama. Będziemy apelować do krajów UE o solidarność we wsparciu dla Ukrainy - dodała.

Szefowa resortu rodziny, podczas konferencji prasowej dotyczącej rządowego wsparcia dla obywateli Ukrainy wskazywała, że "od 18 dni Polska staje na wysokości zadania".

"Jesteśmy w centrum pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w tym trudnym czasie wojny, kiedy to Federacja Rosyjska napadł na Ukrainę, szukają schronienia w Polsce" - mówiła.

Zwróciła uwagę, że w Polsce schronienie znalazło ponad 1,6 mln uchodźców z Ukrainy. Wskazała jednocześnie na skoordynowaną współpracę, jeśli chodzi o działania pomocowe. "Przede wszystkim wspólne działania rządu poprzez MSWiA, poprzez wojewodów, którzy utworzyli punkty recepcyjne na terenie swoich województw - takich punktów mamy już 36 - przy współpracy bardzo efektywnej organizacji pozarządowej i wszystkich Polaków, ludzi dobrej woli. Dzisiaj wielkie podziękowania, bo wspólnie dziś dajemy schronienia, serce, poczucie bezpieczeństwa" - mówiła Maląg.

Dodała, że Ukraińcy przybywający na teren Polski otrzymują wsparcie i otrzymywać je będą. "Jesteśmy do tego w pełni przygotowani" - zapewniała. W tym kontekście zwróciła uwagę, że w niedzielę weszła w życie ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Jak dodała, konkretne działania w ramach tej ustawy są już podejmowane. Wskazała, że obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego przebywają legalnie na terenie RP przez 18 miesięcy i mają dostęp do pracy. Mają też możliwość korzystania z opieki zdrowotnej, edukacji, dostępu do świadczeń rodzinnych, społecznych.

"Już dzisiaj zostały nadane pierwsze numery PESEL obywatelom Ukrainy" - powiedział.

Maląg przypomniała ponadto, że w minionym tygodniu wraz z innymi ministrami pracy z Łotwy, Litwy, Estonii, Czech, Słowacji i Rumunii podpisała porozumienie w zakresie współpracy krótko- i długoterminowej "patrząc na wsparcie obywateli Ukrainy".

"Ale Polska nie może pozostać sama. Polska jest przygotowana, jest gotowa - otworzyliśmy swoje serca, będziemy dalej pomagać, ale będziemy też apelować do przede wszystkim przedstawicieli krajów UE o solidne wsparcie i tę integrację, tę solidarność we wsparciu dla Ukrainy" - mówiła.

Maląg przekazała też, że udaje się do Brukseli na spotkanie Rady ds. zatrudnienia, spraw społecznych i zdrowia, którego jeden z punktów - z inicjatywy Polski - ma dotyczyć pomocy Ukrainie.