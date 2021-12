Maląg: Po raz trzeci wyrusza Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów

Po raz trzeci wyrusza Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów. Tym działaniem chcemy wspomóc najbardziej potrzebujących, przekazując pomoc żywnościową do wielu ośrodków wsparcia w całej Polsce - powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Podczas briefingu prasowego, który odbył się we wtorek w siedzibie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, Maląg przypomniała, że Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów rusza już po raz trzeci.

"Tym działaniem chcemy wspomóc najbardziej potrzebujących, przekazując pomoc żywnościową do wielu ośrodków wsparcia w całej Polsce. Dotychczas, w ramach akcji, przekazaliśmy blisko 3 tys. ton żywności" - poinformowała.

Jak zaznaczył prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, czas przedświąteczny to okres, kiedy możemy podzielić się naszymi zasobami z osobami potrzebującymi wsparcia.

"Ta edycja to ponad 800 ton żywności, które w 120 transportach trafiła lub trafi w najbliższych dniach do ponad 18 magazynów 11 organizacji w całej Polsce" - poinformował.

Dodał, że w tym roku, ze względu na to, co się dzieje na wschodniej granicy Polski, "lwia część tej pomocy trafi do ośrodków, które wspierają osoby ubogie na terenach na wschodzie Polski: w woj. podlaskim i lubelskim". "Tam, gdzie jest problem z ograniczeniem pracy, z ograniczeniem możliwości obsługi i przyjmowania turystów" - zapowiedział.

"Staramy się, żeby RARS zawsze była gotowa na różne sytuacje, na różne kryzysy i wspierała różne działania rządu" - zastrzegł.

Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów, komponent Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, został uruchomiony w grudniu ubiegłego roku by wesprzeć najbardziej potrzebujących - osoby starsze, osoby w kryzysie bezdomności czy też w innej trudnej sytuacji życiowej.

Dzięki Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami kościelnymi, w sumie blisko 3 mln kilogramów żywności trafiło w trzech transzach do punktów magazynowych, a następnie zostało rozdysponowane do placówek zajmujących się osobami najbardziej potrzebującymi.

W ostatniej transzy wzięły udział m.in. Caritas Polska, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino, Towarzystwo Pomocy Dzieciom, Fundacja "Zielona Dobroczynność", a także Fundacja A.R.T.

Organizacjom tym, w ramach ostatniej transzy, przyznano z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych blisko 900 ton żywności.