Maląg: polityka senioralna jest oparta na dwóch filarach - wsparciu finansowym i aktywności

Dbamy o to, by polityka senioralna państwa była oparta na dwóch silnych filarach - wsparciu finansowym i wsparciu aktywności osób starszych. Gdy jesteśmy aktywni chce nam się żyć – powiedziała w środę minister rodziny Marlena Maląg podczas spotkania z seniorami.

Szefowa MRiPS na PGE Narodowym w Warszawie wzięła udział w Senioraliach organizowanych z okazji przypadającego na 1 października Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Podczas wydarzenia minister złożyła życzenia wszystkim seniorom. Zapewniła o wsparciu w ramach rządowej polityki senioralnej.

Minister podziękowała za wychowanie młodego pokolenie w poczuciu poszanowania do ojczyny. "Mierzymy się z kryzysem bezpieczeństwa, ale każdego dnia dbamy o państwa bezpieczeństwo - zwłaszcza finansowe" - zapewniła.

"Dbamy o to, by polityka senioralna państwa była oparta na dwóch silnych filarach. Wsparciu finansowym i wsparciu aktywności. Gdy jesteśmy aktywni chce nam się żyć" - podkreśliła minister.

Wskazując na najważniejsze działania rządu przypomniała o przywróceniu wieku emerytalnego, waloryzacji świadczeń emerytalnych, wypłacie trzynastych i czternastych emerytur, czy wprowadzeniu zmian podatkowych.

"Jeśli chodzi o finanse mamy trudny rok. Tocząca się wojna na Ukrainie przekłada się na sytuacje w Europie i w Polsce. (...) Pomimo trudnej sytuacji nie pozostawimy Polaków, seniorów, polskich rodzin samych sobie. To państwu gwarantujemy. My tę odpowiedzialność podjęliśmy i z tego nas państwo rozliczą za rok w wyborach" -powiedziała minister.

Zwróciła uwagę, że program "Senior plus" i "Aktywni plus" z roku na rok rozwijają się i coraz więcej osób starszych korzysta z tych usług. "Domów i klubów seniora mamy już ponad 1100" - poinformowała szefowa resortu rodziny.

Zapewniła, że programy senioralne będą kontynuowane.

"Dążymy do tego, żeby Polska była państwem silnym, niezależnym, aby umiała pokazać Europie tę swoją siłę. I my to robimy, ale potrzebny jest silny fundament. Tym silnym fundamentem jest rodzina oparta na tradycyjnych wartościach, dążąca w kierunku rozwoju młodego pokolenia. Życzę nam wszystkim, żeby udało nam się zrealizować ten cel, aby młodzi ludzie, śladem państwa, rozwijali Polskę i pamiętali o tym, że wolność nie jest dana raz na zawsze" - podkreśliła minister Maląg.

Na PGE Narodowym spotkali się uczestnicy klubów i mieszkańców domów Senior plus z całej Polski. Spotkanie jest okazją do poznania aktywności i oferty różnych klubów i domów seniora, a także szansą na zainspirowanie się pomysłami na aktywne spędzanie czasu. To także możliwość zawarcia nowych znajomości.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony jest 1 października. Został ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.