Maląg: Polska może rozwijać się dzięki seniorom, dlatego musimy o nich dbać

Polska może rozwijać się dzięki seniorom, dlatego musimy o nich dbać – powiedziała w sobotę w Kaliszu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, która wzięła udział w pikniku zorganizowanym dla osób starszych.

Piknik "Dzień Seniora i Zdrowia" zorganizowało w sobotę w Kaliszu Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. W zabawie uczestniczyła ponad setka osób starszych z kilkunastu gmin Wielkopolski południowej.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała do zgromadzonych na Placu Świętego Józefa, że Polska może rozwijać się dzięki seniorom. "W ramach solidarności międzypokoleniowej jesteśmy im za to wdzięczni. Naszym obowiązkiem jest troszczyć się o to, aby ich jesień życia była jak najlepsza" - zaznaczyła.

Zdaniem szefowej resortu rodziny realizowana od 6 lat polityka senioralna jest dla rządu PiS bardzo ważna. Minister wyjaśniła, że opiera się ona na dwóch filarach. "To wsparcie finansowe i aktywność osób starszych" - wymieniła.

Podkreśliła, że rząd dba o portfel osób starszych. Wskazała na wzrost wysokości minimalnej emerytury oraz wypłaty dodatkowych 13 i 14 emerytur. "Gdybyśmy zliczyli tylko rok 2022 to na waloryzację emerytur, wypłaty 13 i 14 emerytury przeznaczono 40 mld zł" - podkreśliła.

Zdaniem minister rodziny seniorzy żyją coraz dłużej, dlatego powstają dla nich programy służące rozwojowi ich aktywności. Na program Aktywni Plus - powiedziała - rząd przeznacza rocznie 100 mln zł.

Obecnie w Polsce działa 1100 domów i klubów seniora. "Kiedy obejmowaliśmy rządy było ich niecałe 100" - dodała Maląg.

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Ostrowa Wlkp., 77-letni Józef Kozan powiedział PAP, że osoby starsze marzą o poczuciu bezpieczeństwa finansowego, aktywności, świadomości bycia potrzebnym.

"Cieszymy się, że mogliśmy tu przyjechać, są wśród nas ludzie schorowani, nawet ze stwardnieniem rozsianym; niektórzy z nich nigdy tak daleko od domu nie wyjeżdżali. Takich imprez potrzeba więcej, chcemy być zauważeni, wtedy czujemy się potrzebni" - powiedział.

Dla seniorów przygotowano gry i zabawy, występy zespołów muzycznych oraz kącik zdrowia, gdzie można było zbadać ciśnienie i zmierzyć poziom cukru.