Maląg: Polska otworzyła swoje granice i serca; zdajemy egzamin z człowieczeństwa

Polska otworzyła swoje granice i serca; dziś zdajemy egzamin z prawdziwego człowieczeństwa - powiedziała w piątek w Kruszynie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że zapewniana jest długofalową pomoc obywatelom Ukrainy, ale rząd nie zapomina o potrzebach polskich rodzin.

Minister uczestniczyła w Kruszynie (Kujawsko-Pomorskie) w otwarciu żłobka "Kruszynka" i Dziennego Domu Seniora.

"Znajdujemy się w wyjątkowo trudnym czasie. Od ponad miesiąca pomagamy obywatelom Ukrainy. Polska otworzyła swoje granice i serca. Dziś zdajemy egzamin z prawdziwego człowieczeństwa. Tak jak powiedział wielki Polak papież Jan Paweł II +człowiek jest wielki nie przez to, co ma i posiada, ale przez to, jakim jest człowiekiem+" - mówiła minister Maląg.

Wskazała, że Polska stara się obywatelom Ukrainy zapewnić bezpieczeństwo, pobyt na terenie RP, ale działa także długofalowo.

"Chodzi o zapewnienie pracy obywatelom Ukrainy, a przez dostęp do pracy mają oni dostęp do świadczeń. Nie zapominamy jednak o Polakach. Dzisiejszy dzień nie jest przypadkowy. 1 kwietnia 2016 roku - wtedy ruszył sztandarowy program PiS - świadczenie wychowawcze program +Rodzina 500 Plus+" - dodała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Wskazała, że nie jest to program incydentalny, ale element długofalowej, wielowymiarowej polityki prorodzinnej.