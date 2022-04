Maląg: Polska otworzyła swoje granice i serca; zdajemy egzamin z człowieczeństwa (aktualizacja)

Polska otworzyła swoje granice i serca; dziś zdajemy egzamin z prawdziwego człowieczeństwa - powiedziała w piątek w Kruszynie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że zapewniana jest długofalową pomoc obywatelom Ukrainy, ale rząd nie zapomina o potrzebach polskich rodzin.

Minister uczestniczyła w Kruszynie (Kujawsko-Pomorskie) w otwarciu żłobka "Kruszynka" i Dziennego Domu Seniora.

"Znajdujemy się w wyjątkowo trudnym czasie. Od ponad miesiąca pomagamy obywatelom Ukrainy. Polska otworzyła swoje granice i serca. Dziś zdajemy egzamin z prawdziwego człowieczeństwa. Tak jak powiedział wielki Polak, papież Jan Paweł II, +człowiek jest wielki nie przez to, co ma i posiada, ale przez to, jakim jest człowiekiem+" - mówiła minister Maląg.

Wskazała, że Polska stara się obywatelom Ukrainy zapewnić bezpieczeństwo, pobyt na terenie RP, ale działa także długofalowo.

"Chodzi o zapewnienie pracy obywatelom Ukrainy, a przez dostęp do pracy mają oni dostęp do świadczeń. Nie zapominamy jednak o Polakach. Dzisiejszy dzień nie jest przypadkowy. 1 kwietnia 2016 roku ruszył sztandarowy program PiS: świadczenie wychowawcze program +Rodzina 500 Plus+" - dodała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Wskazała, że nie jest to program incydentalny, ale element długofalowej, wielowymiarowej polityki prorodzinnej.

Maląg wskazała, że rząd PiS stawia na rodzinę, chce w nią inwestować, wspierać ją. Poinformowała, że przez 6 lat programu "Rodzina 500 plus" - 180 mld zł trafiło do Polskich rodzin.

"Tak, aby 6,5 miliona dzieci każdego miesiąca mogła otrzymywać to świadczenie. Do woj. kujawsko-pomorskiego trafiło w tym okresie 10 mld zł z tego świadczenia. To jednak niejedyne wsparcie, bo sukcesywnie otwieraliśmy kolejne programy m.in. +Dobry start+. Rozszerzyliśmy program +Maluch Plus+. (...) Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - to kolejne świadczenie od 1 stycznia, dedykowane dla rodziców, którzy mają drugie i kolejne dziecko. Przez okres dwóch lat mogą otrzymać 12 tysięcy złotych" - przypomniała Maląg.

Wskazała, że rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie opieki żłobkowej.

"Budujemy Polskę na fundamencie silnej rodziny. Nigdy z tej drogi nie zejdziemy, bo to droga najbardziej skuteczna, aby kształtować siłę kolejnych pokoleń" - powiedziała Maląg.

Podsumowując ostatnie lata polityki senioralnej - mówiła o przywróceniu wieku emerytalnego - dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

"Kolejnym zadaniem był wzrost emerytur. To z roku na rok się udaje. Gdybyśmy chcieli porównać wzrost tych świadczeń do roku 2015, gdy obejmowaliśmy rządy, to jest to już ok. 50 procent" - powiedziała.

W spotkaniach z minister Maląg w Kruszynie uczestniczyli m.in. wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, poseł PiS Joanna Borowiak i senator PiS Józef Łyczak. Minister Maląg ok. godziny 13.20 spotka się we Włocławku z uchodźcami w punkcie obsługi obywateli Ukrainy.