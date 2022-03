Maląg: Polska potrzebuje solidarności Europy w pomocy Ukrainie i Ukraińcom

Polska potrzebuje solidarności Europy w pomocy Ukrainie i Ukraińcom – powiedziała w poniedziałek w Pępowie (Wielkopolskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Przypomniała, że do Polski napłynęło ponad 2 mln osób z Ukrainy.

"Dzisiaj priorytetem jest wsparcie obywateli Ukrainy. Polska otworzyła swoje granice, otworzyła serca; wsparcie jest realizowane poprzez danie schronienia, dachu nad głową. To jest pełne zaangażowanie rządu, samorządu, organizacji pozarządowych i wszystkich Polaków, ludzi dobrej woli" - mówiła minister.

Podkreśliła, w obecnej sytuacji Polska potrzebuje solidarności państw Unii Europejskiej.

"Premier Mateusz Morawiecki, premier Jarosław Kaczyński, wykonują liczne działania, które mają wspomóc obywateli Ukrainy, Ukrainę, ale także Polskę. Przyjęliśmy ponad 2 miliony uchodźców. Otwieramy rynek pracy, pozwalamy na skrócone ścieżki dostępu do pracy. Bardzo ważne jest to, aby państwa Unii Europejskiej były solidarne w tym wsparciu, w tej pomocy. Polska nie może pozostać sama" - powiedziała.

Marlena Maląg przyjechała do Pępowa w związku z otwarciem w tej miejscowości klubu senior plus.

"Staramy się, aby minimalna emerytura z roku na rok była coraz wyższa. Staramy się wprowadzać takie rozwiązania systemowe jak 13. emerytura, którą państwo będziecie otrzymywali za półtora tygodnia. W tym roku jeszcze będzie 14. emerytura. Zależy nam na tym, aby jesień życia była dla państwa bardziej spokojna, aby była ona zabezpieczona finansowo, ale także abyście państwo mogli podejmować aktywność" - dodała.

Wskazała, że miejscem podejmowania takich aktywności są domy i kluby seniora, okazją - programy realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach programu "Aktywni plus".

"Na programy +Aktywni plus+ i +Senior plus+ przeznaczamy rocznie 100 mln zł. W perspektywie najbliższych lat będzie to 500 mln zł na tworzenie nowych miejsc, na utrzymanie istniejących" - wyjaśniła.

Maląg podkreśliła, że gdy jej obóz polityczny obejmował rządy w Polsce było niespełna 100 klubów i domów seniora.

"Dzisiaj mamy ich ponad 1,1 tys., kolejne powstaną w tym roku. Rozstrzygnięcie edycji 2022 to 60 mln zł na 105 nowych placówek. Do Wielkopolski na tworzenie nowych placówek trafi ok. 4 mln zł" - zapowiedziała minister.