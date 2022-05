Maląg: polskiemu rządowi zależy na tym, aby Polacy czuli się bezpiecznie

Polskiemu rządowi zależy na tym, aby Polacy czuli się bezpiecznie - powiedziała w niedzielę w Kobylej Górze minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg z okazji otwarcia największych manewrów poszukiwawczo – ratowniczych w kraju "Nocny tropiciel 2022".

W niedzielę nad zalewem w wielkopolskiej Kobylej Górze zorganizowano Wielki Piknik Służb, podczas którego służby ratownicze i poszukiwawczo-ratownicze zaprezentowały swoją pracę. Rodzice z dziećmi mieli okazję do rozmów z żołnierzami, policjantami, strażakami i ratownikami medycznymi. Kolejki chętnych ustawiły się, by zwiedzić od środka kołowy transporter opancerzony Rosomak, strażackie wozy bojowe, helikoptery LPR i wojskowe. Można było postrzelać z broni palnej czy obejrzeć wirtualne sposoby szkolenia żołnierzy na symulatorach pola walki.

Organizatorem czwartej edycji przedsięwzięcia jest ostrowskie stowarzyszenie Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza "Szukamy i Ratujemy" przy wsparciu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Według organizatorów głównym celem manewrów jest sprawdzenie zdolności sił zbrojnych RP i poszczególnych służb jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. "Uczestnicy zaprezentują prace służb działających na co dzień pod presją czasu i w poczuciu odpowiedzialności za ludzkie życie. To będą ćwiczenia grup antyterrorystycznych policji, pokazy ratownicze, pożarnicze i medyczne" - powiedział PAP prezes stowarzyszenia Krzysztof Minge.

Patronat nad imprezą objęła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. "Kiedy Ukraina broni się bohatersko przed najeźdźcą, walczy o bezpieczeństwo Europy i świata ważne jest połączenie sił wszystkich służb. Tutaj w wielkopolskiej Kobylej Górze spotykamy się po to, aby pokazać, jaką siłę mają wszystkie służby, które połączone działają w tym trudnym czasie" - powiedziała.

Podkreśliła, że przez ostatnie dwa lata walki z Covid-19 nie tylko służby medyczne ale także straż pożarna, wojsko i policja były zaangażowane w pracę na rzecz bezpieczeństwa. "Polskiemu rządowi zależy na tym, aby Polacy czuli się bezpiecznie i dlatego wszystkie te inicjatywy cieszą się potężnym zainteresowaniem oraz wsparciem" - powiedziała.

Uczestniczący w wydarzeniu poseł Jan Mosiński powiedział, że "w dobie tych wydarzeń, które z niepokojem obserwujemy na terenie Ukrainy widzimy jak bardzo ważna jest koordynacja służb, które poprzez profile swojej działalności zabezpieczają nasze bezpieczeństwo i spokój domowy" - oświadczył. Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości do przedstawicieli służb powiedział: "Jesteśmy pewni, że jak nadejdzie potrzeba, to staniecie w naszej obronie i podacie pomocną dłoń. Wy będziecie się pewnie czuć, kiedy będziecie mieli do dyspozycji jak najlepszej jakości sprzęt. Dlatego rząd Mateusza Morawieckiego kładzie ogromny nacisk na to, żeby dozbrajać armię polską oraz służby mundurowe".

Do Kobylej Góry przybył też Rzecznik Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak podziękował przedstawicielom służb za poczucie bezpieczeństwa. "Chronicie nas i nasze dzieci a jednocześnie budujecie też nasze poczucie patriotyzmu" - zaakcentował.

Wójt Kobylej Góry Wiesław Berski podkreślił, że na pikniku można osobiście przekonać się, ile służb dba o bezpieczeństwo każdego Polaka. "Jest tu zgromadzonych ponad 40 różnych służb. Myślę, że po tym pikniku wszyscy poczujemy się bezpiecznie" - powiedział.

W dniach 9 - 11 maja odbędą się manewry pod kryptonimem "Nocny Tropiciel". Służby przećwiczą działania negocjacyjne, antyterrorystyczne, pościgowe a także ratownicze i poszukiwawczo - ratownicze.