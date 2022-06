Maląg: poprawia się sytuacja osób młodych na rynku pracy

Sytuacja osób do 25. roku życia na rynku pracy poprawia się. W maju stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej wynosiła 8,8 proc., to mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy było to 13,7 proc. – wskazała minister rodziny Marlena Maląg, komentując dane Eurostatu o bezrobociu.

Według opublikowanych w czwartek danych Eurostatu stopa bezrobocia w maju wyniosła w Polsce 2,7 proc., a liczba bezrobotnych wyniosła 468 tys. Przeciętna stopa bezrobocia w krajach UE wyniosła 6,1 proc.

Szefowa MRiPS podkreśliła, że wskaźnik bezrobocia w Polsce jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej.

"Z danych Eurostatu, wynika, że lepsza sytuacja na rynku pracy jest tylko w Czechach, gdzie stopa bezrobocia notowana jest na poziomie 2,5 proc. Bezrobocie w Polsce jest też dużo niższe niż wynosi unijna średnia (6,1 proc.) i średnia dla państw strefy euro (6,6 proc.)" - wskazała Maląg.

Jak zaznaczyła, dane Eurostatu pokazują, że sytuacja na rynku pracy w Polsce jest stabilna.

"Maj jest trzecim miesiącem z rzędu, w którym stopa bezrobocia utrzymuje się na tym samym poziomie. Sytuacja jest też lepsza niż przed rokiem. Poradziliśmy sobie z negatywnymi skutkami zamrożenia gospodarki w czasie pandemii. Ochroniliśmy rynek pracy i miejsca pracy" - dodała minister.

Zwróciła uwagę, że poprawia się też sytuacja osób młodych (do 25. roku życia) na rynku pracy.

"W maju stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej wynosiła w Polsce 8,8 proc., sporo mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy było to 13,7 proc. To bardzo dobra wiadomość. Młodzi Polacy nie muszą już wyjeżdżać z kraju, żeby pracować" - podkreśliła Maląg.