Maląg: poziom zatrudnienia w Polsce jest jednym z najwyższych w historii

Notujemy bezrobocie na poziomie najniższym od przeszło 30 lat, do tego dochodzi rekordowo wysoki poziom zatrudnienia. Pokazuje to, że pandemia nie zachwiała rynkiem pracy, podobnie jak przybycie do Polski obywateli Ukrainy – przekazała w piątek minister rodziny Marlena Maląg.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że zatrudnienie w lipcu rok do roku wzrosło o 2,3 proc. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu (rok do roku) wzrosło o 15,8 proc. i wyniosło 6778,63 zł brutto.

"Odnotowujemy bezrobocie na poziomie najniższym od przeszło 30 lat, do tego dochodzi rekordowo wysoki poziom zatrudnienia. To pokazuje, że pandemia nie zachwiała rynkiem pracy, podobnie jak przybycie do Polski milionów obywateli Ukrainy" - podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wskazuje, że dzięki uproszczeniu procedur zatrudnienie znalazło już 420 tys. Ukraińców, co pokazuje, że bardzo dobrze odnaleźli się oni na rynku pracy, uzupełnili występujące w niektórych branżach luki.

Jak pokazują dane Eurostatu, liczba osób zatrudnionych w Polsce w II kw. 2022 r. wyniosła 16,8 mln osób. W okresie IV kw. 2019 - II kw. 2022 r. zatrudnienie wzrosło w Polsce o 2,7 proc.

MRiPS zwraca uwagę, że dla porównania w tym samym czasie w Hiszpanii i Niemczech zatrudnienie znalazło się w stagnacji (kolejno spadek o 0,6 proc. i wzrost tylko o 0,4 proc.). W całej UE zatrudnienie wzrosło o 1,4 proc.

"Rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej ma się naprawdę dobrze. Co więcej, poziom zatrudnienia w Polsce jest jednym z najwyższych w historii" - podkreśla minister Marlena Maląg.

W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na tym samym poziomie - 4,9 proc.