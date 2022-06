Maląg: programy społeczne będą realizowane mimo trudności, które są związane z sytuacją zewnętrzną

Minister Marlena Maląg w poniedziałek w trakcie odbywającej się w Gdyni V edycji Forum Wizja Rozwoju zapewniła, że programy społeczne w Polsce będą realizowane mimo trudności, które są związane z sytuacją zewnętrzną. "Zależy nam na tym, aby budować państwo szczęśliwych rodzin i z tej drogi nie zejdziemy" – powiedziała.

Minister Marlena Maląg była gościem V edycji Forum Wizja Rozwoju. Poza dwoma panelami, w których występowała w charakterze prelegenta, miała również wystąpienie skierowane do uczestników forum.

W jego trakcie powiedziała, że zadaniem państwa jest m.in. wspomaganie roli rodziny. "Od ponad 6 lat budujemy silne państwo polskie oparte na stabilnym fundamencie. Ten fundament daje rodzina" - stwierdziła minister.

Dodała, że w trakcie tych lat zostały wprowadzone sztandarowe programy, na które - jak zaznaczyła - "miało nie być pieniędzy, które w sferze poprzedników nie były nawet w planach" - powiedziała.

Minister wśród programów wymieniła m.in. 500 plus. "Miliardy złotych, które trafiły do polskich rodzin. Można śmiało powiedzieć, że od 2016 r., kiedy ten program został wdrożony, to 200 mld zł, to inwestycja w rodzinę" - powiedziała minister.

Wskazała również na kolejne rządowe programy: wyprawka na rozpoczęcie roku szkolnego, świadczenie dla rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, a także rozwinięcie programu "Maluch plus".

Minister Maląg podkreśliła, że rząd stara się skupić również "na zmianach, które są potrzebne na rynku pracy".

Jej zdaniem potrzebne jest wsparcie na rynku pracy poprzez wprowadzenie elastycznych form czasu pracy, m.in. pracy zdalnej.

"Ta forma pracy sprawdziła się w czasie pandemii koronawirusa" - oceniła minister. Dodała, że na najbliższym posiedzeniu Sejm będzie zajmował się ustawą wprowadzająca pracę zdalną do ustawy.

Minister wskazywała również, że rząd stara się podnosić minimalne wynagrodzenie. "Będziemy mieli dwukrotną waloryzację płacy minimalnej" - tłumaczyła Maląg. Zapewniła, że pierwsza waloryzacja będzie w styczniu, druga w połowie roku.

"W styczniu będzie to kwota 3383 zł, a od lipca będzie to 3450 zł" - powiedziała minister. Dodała, że propozycja zostanie przedstawiona na radzie dialogu społecznego, a "ostateczny kształt wynagrodzenia będzie ustalony we wrześniu".

Minister Maląg w swoim wystąpieniu podkreśliła, że polityka prorodzinna jest sercem polskiego rządu. "Programy społeczne będą realizowane mimo trudności, które są związane z sytuacją zewnętrzną. Zależy nam na tym, aby budować państwo szczęśliwych rodzin i z tej drogi nie zejdziemy" - zapewniła.

Podkreśliła, że dla rządu ważni są również seniorzy. "To jest troska o to, aby minimalna emerytura i renta z roku na rok wzrastały, aby była godna waloryzacja" - zapewniła.

Wskazała, że każdego roku wydawane jest 100 mln zł na dwa programy senioralne: senior plus i aktywni plus.

V edycja Forum Wizja Rozwoju rozpoczęła się w poniedziałek w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Tematyka dwudniowej imprezy z udziałem ekonomistów, polityków, naukowców i przedsiębiorców poświęcona jest najważniejszym wyzwaniom stojącymi przed polską gospodarką, m.in. związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, gospodarką morską, troską o rozwój społeczności lokalnych.

Forum Wizja Rozwoju towarzyszyć będzie Forum Kół Gospodyń Wiejskich, Kongres Srebrnej Gospodarki oraz Hackathon. Nowością są Targi Pracy, które prezentują potencjał Ochotniczych Hufców Pracy i polskiego rzemiosła.