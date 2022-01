Maląg: programy społeczne będą realizowane mimo trudności związanych z pandemią (aktualizacja)

Programy społeczne, takie jak "Rodzina 500 plus", "Dobry start" i "Maluch plus", będą realizowane w pełnym zakresie mimo trudności związanych z pandemią i miliardów złotych zainwestowanych w ochronę miejsc pracy – powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej we wtorek odbył się briefing, podczas którego mówiono o najważniejszych zmianach dla pracowników i pracodawców, przewidzianych w Polskim Ładzie.

Minister Maląg przypomniała, że Polski Ład wprowadził zmiany w polityce podatkowej. Mówiła też o programach społecznych, takich jak uruchomiony niedawno Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o programach działających już od kilku lat, np. "Rodzina 500 plus", "Dobry start", "Mama 4 plus" i "Maluch plus".

Szefowa MRiPS zapewniła, że "te wszystkie programy w pełnym zakresie będą realizowane pomimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, pomimo miliardów złotych zainwestowanych w ochronę miejsc pracy i polskiej gospodarki". "Te miliardy, które na te świadczenia są zarezerwowane, dalej będą realizowane" - zapewniła.

Resort rodziny wskazuje, że na Polskim Ładzie zyskają rodziny, w tym wielodzietne z co najmniej czworgiem dzieci, które od tego roku mogą skorzystać z nowego instrumentu, jakim jest "PIT-0 dla Rodzin 4 plus". Zgodnie z nim każdy rodzic co najmniej czworga dzieci, którego dochód wynosi do 85 528 zł, nie będzie płacił PIT. W przypadku obojga rodziców będzie to 171 056 zł.

MRiPS wskazuje, że podatki przestaną płacić pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł. Podatnicy z wyższymi dochodami odprowadzą podatek dochodowy dopiero od nadwyżki ponad 30 tys. zł. W sumie - jak podaje resort - niższe podatki zapłaci 17 mln osób.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska przypomniała, że dłuższy okres pracy wpływa na wysokość świadczenia emerytalnego. "Wprowadzone w Polskim Ładzie zwolnienie z podatku dla emerytów zachęca osoby, które osiągnęły już wymagany wiek emerytalny, do pozostania na rynku pracy" - mówiła.

Główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśliła, że Polski Ład służy również ochronie i poprawie sytuacji pracowników. "Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje i nadzoruje także wysokość wypłacanych wynagrodzeń, w tym także w przypadku umów cywilnoprawnych" - mówiła Łażewska-Hrycko.