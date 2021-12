Maląg: Rada Ministrów podjęła decyzję o przyznaniu rodzicom dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Rada Ministrów podjęła decyzję o przyznaniu rodzicom uczniów do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas nauki zdalnej od 20 grudnia do 9 stycznia - poinformowała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będzie wprowadzona nauka zdalna. We wtorek w wykazie prac rządu pojawiło się rozporządzenie, według którego rodzice uczniów do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas nauki zdalnej w szkołach.

O przyznaniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego na 21 dni poinformowała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"W związku z tym, że od 20 grudnia do 9 stycznia zostaje wprowadzona nauka zdalna ze względu na zachorowania, Rada Ministrów podjęła decyzję na wniosek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, że będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy" - przekazała Maląg.

Szefowa MRiPS przypomniała, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do ukończenia 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

W projekcie rozporządzenia wskazano, że zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z opublikowanego we wtorek rozporządzenia wynika, że dyrektor w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tym czasie, będzie musiał umożliwić opiekę świetlicową, jeśli rodzice będą o to wnioskować.

Ograniczenie pracy stacjonarnej nie dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.