Maląg: rodzic, który będzie pobierał na dziecko świadczenie 500 Plus, otrzyma rocznie 6 tys. zł

Rodzic, który będzie pobierał na dziecko świadczenie 500 Plus, otrzyma rocznie 6 tys. zł. Przez 18 lat wychowania dziecka, po dodaniu 12 tys. zł Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, w sumie otrzyma 120 tys. zł - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak zaznaczyła Maląg, żeby wesprzeć polskie rodziny rząd przygotował skuteczną politykę podatkową: wprowadzenie kwoty wolnej od podatku, ulg dla rodzin oraz zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3.

"Aby ta opieka była jeszcze bardziej wspomagana, przygotowaliśmy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To, co do zasady, kolejne wsparcie, kolejne 500 zł dla tych rodziców, którzy mają drugie i kolejne dziecko. Od ukończonego 12 miesiąca życia do 36 miesiąca życia rodzic będzie mógł otrzymać 12 tys. zł takiego świadczenia" - wyjaśniła.

Poinformowała, że ustawa wprowadzająca świadczenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r., a operatorem świadczenia będzie ZUS. "Wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną poprzez platformę usług elektronicznych ZUS, poprzez system Empatia MRiPS oraz przez bankowość elektroniczną" - mówiła Maląg.

Dodała, że rodzice będą składać wnioski zanim jeszcze dziecko ukończy 12 miesiąc życia po to, by w momencie ukończenia roku świadczenie zaczęło być wypłacane. Poinformowała, że ZUS będzie miał 2 miesiące na wypłacenie świadczenia.

"Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest to świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Rodzice pierwszych dzieci, które korzystają z opieki żłobkowej, z opieki instytucjonalnej, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie, aby te koszty opieki żłobkowej były jak najniższe" - stwierdziła.

Zastrzegła, że to rozwiązanie wchodzi w życie od 1 kwietnia 2022 r., jednakże rodzice będą mogli otrzymać wyrównanie od 1 stycznia. "Wnioski też będą składane drogą elektroniczną, świadczenia będą bezpośrednio przekazywane do tego żłóbka, z którego rodzice będą korzystali" - wyjaśniła.

Maląg podsumował, że rodzic, który będzie pobierał na dziecko świadczenie 500 plus otrzyma rocznie 6 tys. zł. "Razy 18 lat wychowania dziecka i plus 12 tys. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego - w sumie 120 tys. zł rodzic uzyska od państwa jako inwestycję - bo my tak to traktujemy" - oceniła.

Zaznaczyła, że kolejnym ułatwieniem dla rodzin ma być Pakiet Antyinflacyjny. "Obniżenie VAT-u, obniżenie podatków, aby polskim rodzinom żyło się coraz lepiej" - wyliczyła minister rodziny i polityki społecznej.

Dodała, że rząd wprowadza także świadczenie osłonowe, które w zależności od tego, czy gospodarstwo domowe liczy jedną czy wiele osób oraz w zależności od dochodu, wyniesie od 400 zł do 1400 zł. "Będą inne wskaźniki dla gospodarstw, które opalają się paliwem stałym" - poinformowała.