Maląg: rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o kapitał opiekuńczy dla 386 tys. dzieci

W ciągu zaledwie trzech tygodni rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy obejmujące 386 tys. dzieci. To świetny wynik, biorąc pod uwagę, że w całym 2022 r. świadczeniem objętych ma być ok. 615 tys. dzieci - powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Nowe świadczenie w łącznej wysokości 12 tys. zł jest przyznawane na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Rodzice i opiekunowie mogą sami wybrać, czy chcą by świadczenie było wypłacane po 500 zł przez dwa lata, czy po 1 tys. zł przez rok.

"Rodzice doskonale radzą sobie ze składaniem online wniosków o nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. Mam tu na myśli naturalnie rodzinny kapitał opiekuńczy, który wszedł w życie 1 stycznia br. W ciągu zaledwie trzech tygodni rodzice i opiekunowie złożyli wnioski obejmujące 386 tys. dzieci. To świetny wynik! Biorąc pod uwagę, że w całym 2022 r. świadczeniem objętych ma być ok. 615 tys. dzieci oznacza to, że w przypadku znaczącej większości dzieci wnioski już zostały złożone. Bardzo nas to cieszy" - zwraca uwagę minister rodziny.

"Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać wyłącznie online. Bardzo szybko zrobimy to za pośrednictwem portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej" - przypomina Marlena Maląg.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy najlepiej złożyć między 9. a 13. miesiącem życia dziecka. Wtedy świadczenie będzie przysługiwało w pełnej wysokości od miesiąca, w którym dziecko skończy rok.

Jeśli dziecko skończyło już pierwszy rok życia, ale nie ma jeszcze trzech lat, rodzic powinien złożyć wniosek w styczniu. Wtedy kapitał zostanie policzony od początku stycznia. Jeśli rodzic złoży wniosek później, otrzyma świadczenie od miesiąca złożenia wniosku.