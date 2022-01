Maląg: rodzice złożyli wnioski o kapitał opiekuńczy dla blisko 372 tys. dzieci

Rodzice i opiekunowie złożyli już wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy obejmujące ponad 372 tys. dzieci. To ponad 60 proc. wszystkich dzieci, które mają być objęte świadczeniem w 2022 r. – poinformowała we wtorek PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Nowe świadczenie w łącznej wysokości 12 tys. zł jest przyznawane na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Rodzice i opiekunowie mogą sami wybrać, czy chcą, by świadczenie było wypłacane po 500 zł przez dwa lata, czy po 1 tys. zł przez rok. Najczęściej decydują się na tę drugą opcję.

"Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe i niezwykle ważne wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi. Świadczenie to pomoże lepiej godzić życie rodzinne z zawodowym. Pozwoli np. opłacić żłobek, nianię czy dziennego opiekuna - rodzic sam zdecyduje, na co przeznaczyć dodatkowe środki" - podkreśliła minister Maląg.

Jak dodała, rozwiązanie to cieszy się dużym zainteresowaniem - rodzice i opiekunowie złożyli wnioski obejmujące blisko 372 tys. dzieci. "To ponad 60 proc. wszystkich dzieci, które mają być objęte świadczeniem w 2022 r. - z naszych szacunków wynika, że będzie ich ok. 615 tys." - zaznaczyła szefowa MRiPS.

Zgodnie z szacunkami resortu w styczniu uprawnionych do otrzymania świadczenia jest około 460 tys. osób.

Minister rodziny zachęciła do składania wniosków wszystkich, którzy już dzisiaj mogą to zrobić. "Cały proces jest bardzo prosty i nie trwa długo. Wniosek można złożyć online za pośrednictwem portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub bankowości elektronicznej.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy najlepiej złożyć między 9. a 13. miesiącem życia dziecka. Wtedy świadczenie będzie przysługiwało w pełnej wysokości od miesiąca, w którym dziecko skończy rok.

Jeśli dziecko skończyło już pierwszy rok życia, ale nie ma jeszcze trzech lat, rodzic powinien złożyć wniosek w styczniu. Wtedy kapitał zostanie policzony od początku stycznia. Jeśli rodzic złoży wniosek później, otrzyma świadczenie od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać wyłącznie online - za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.