Maląg: rodzicielstwo to ogromne wyzwanie, ale też piękna życiowa przygoda

Rodzicielstwo to ogromne wyzwanie, ale też piękna życiowa przygoda, która nigdy się nie kończy - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w życzeniach z okazji przypadającego w niedzielę Międzynarodowego Dnia Rodzin.

Szefowa MRiPS wskazała, że "rodzina to początek naszej życiowej drogi i to od niej wszystko się zaczyna".

"Jako rodzice jesteśmy pierwszymi nauczycielami i superbohaterami w życiu dziecka. Uczymy bliskości, miłości, otaczamy opieką. Ocieramy łzy i opatrujemy zdarte kolana. Zawsze służymy pomocą, pociechą. I chociaż nie znamy recepty na wszystkie bolączki świata, robimy co w naszej mocy, by nasze dziecko było bezpieczne, szczęśliwe, by niczego mu nie brakowało" - podkreśliła minister.

Zwróciła uwagę, że "rodzicielstwo to ogromne wyzwanie, ale też piękna życiowa przygoda". "Przygoda, która nigdy się nie kończy. W którymś momencie dzieci puszczają naszą rękę, stają się coraz bardziej samodzielne. Opuszczają rodzinny dom, podejmują pierwsze prace, zakładają własne rodziny. My, jako rodzice - później może dziadkowie - towarzyszymy im w tej drodze. Jesteśmy w pogotowiu, gdyby nas potrzebowali" - dodała.

Marlena Maląg przypomniała, że 15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin. "Z tej okazji życzę Państwu przede wszystkim zdrowia i czasu - czasu spędzonego wspólnie na budowaniu pięknych wspomnień. Radości, bliskości i niekończącej się miłości" - napisała minister.

Zwróciła uwagę, że tegoroczny Międzynarodowy Dzień Rodzin przypada w niedzielę, dlatego - jak dodała - "trudno wymarzyć sobie lepszy czas do spędzenia go razem".

Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 r. Każdego roku to święto jest obchodzone 15 maja. Dzień ten ma być okazją do refleksji nad rolą rodzin w życiu społecznym.