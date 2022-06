Maląg: rodzinnym kapitałem opiekuńczym objętych jest już blisko 470 tys. dzieci

Do tej pory w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego wypłacono ponad 1,76 mld zł; wsparciem objętych jest już blisko 470 tys. dzieci - przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Z dofinansowania do pobytu w żłobku korzysta 74 tys. dzieci - dodała.

1 stycznia wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). To do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez 2 lata. Rodzic sam decyduje, która opcja jest dla niego najlepsza.

"Sama byłam pracującą mamą i wiem, jak duże potrafi być to wyzwanie - szczególnie, gdy dzieci są jeszcze małe. Dobrze rozumiem potrzeby i oczekiwania młodych rodziców, młodych mam - bo to zwykle one zostają w domu w pierwszych miesiącach, a czasem - z różnych powodów - i latach życia dziecka" - zaznaczyła szefowa MRiPS.

Dodała, że rodzinny kapitał opiekuńczy "to danie rodzicom wyboru, a często szansy powrotu do pracy bez obaw o to, kto zajmie się ich dzieckiem czy jak opłacić tę opiekę".

"Do tej pory wypłacono już pieniądze - ponad 1,76 mld zł - na blisko 470 tys. dzieci" - poinformowała minister.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo swój bank, jeśli uruchomi taką usługę.

Dla tych dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym - np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku - możliwe jest dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Maksymalna wysokość takiego dofinansowania to 400 zł. Wnioski o wsparcie rodzice mogą składać od 1 kwietnia.

"Dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny element prorodzinnej polityki rządu Zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim - kolejny instrument wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi" - podkreśliła Maląg.

Jak dodała, niższe opłaty za pobyt dziecka np. w żłobku to bardziej przystępna opieka, odciążenie domowego budżetu.

"Rodzice i opiekunowie do tej pory złożyli wnioski obejmujące ponad 112 tys. dzieci. Do instytucji opieki trafiło już ponad 95 mln zł na 74 tys. dzieci" - przekazała minister.