Maląg: rolą państwa jest wspieranie rodziców w procesie wychowawczym dzieci

Rodzina to siła; rolą państwa jest wspieranie rodziców, bo wychowanie odbywa się w rodzinie. Instytucje państwowe: przedszkole i szkoła, mogą wspomagać proces wychowawczy, nie mogą tego procesu przejmować - powiedziała we wtorek w Warszawie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS otworzyła wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka Mikołajem Pawlakiem drugi dzień III Ogólnopolskiego Kongresu Wychowanie Trwa Wiecznie.

"Kiedy mówimy o rodzinie, to mnie osobiście przychodzą na myśl słowa Jana Pawła II: rodzina jest tą pierwszą drogą, najważniejszą. Bo w rodzinie wszystko się zaczyna. I możemy wiele mówić o nowoczesnym wychowaniu, ale to w rodzinie jest siła" - powiedziała Maląg.

Podkreśliła, że dzieci "pięknie się rozwijają, kiedy wzrastają w miłości" i jednocześnie wychowywane są w duchu wartości, realizacji konkretnych celów. "W życiu nie należy bowiem iść z nurtem rzeki, należy sobie wyznaczać cele bardzo dalekie, dalekosiężne, czasami trzeba iść pod prąd, ale przede wszystkim w swojej drodze nie można ranić drugiego człowieka. Musimy wychowywać młode pokolenia w duchu wartości i poszanowania drugiego człowieka" - zauważyła minister.

Dlatego, jak dodała, programy realizowane przez MRPiS to "tworzenie szerokiej koalicji na rzecz wsparcia rodzin".

"Konstytucja RP wskazuje, że wsparcie, które powinny mieć zagwarantowane rodziny, powinno być konsekwentne, systematyczne, stabilne. Rodziny powinny mieć poczucie stabilizacji. My staramy się o to poprzez programy, które wdrażamy - od sztandarowego programu Rodzina 500 +, poprzez kolejne - Wyprawka szkolna, świadczenie matczyne, jako podziękowanie dla rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci; rozszerzenie programu Maluch Plus(...), Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy też dofinansowanie do opieki żłobkowej" - wymieniała Maląg.

"Najważniejszą rolą państwa jest to, aby wspierać rodziców, bo wychowanie jest w rodzinie. Instytucje państwowe - przedszkole, szkoła, mogą tylko wspomagać proces wychowawczy. Absolutnie nie mogą tego procesu przejmować. W rodzinie jest siła" - akcentowała.

Zgodził się z nią Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który podkreślił, że "to co trwałe i niezmiennie, to rodzina". "To z rodziny wynika dobro i jest przez pokolenia kultywowane" - powiedział.

W trakcie kongresu minister Marlena Maląg i RDP Mikołaj Pawlak odpowiadali też na pytania dzieci z warszawskich szkół, które chciały wiedzieć m.in. czy praca w rządzie jest łatwa, dlaczego zostali ministrami i czy mieli dobre stopnie w szkole.

Patronat honorowy nad tegorocznym kongresem objął prezydent Andrzej Duda, organizatorami wydarzenia są Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa, Rzecznik Praw Dziecka i Fundacja Życie, a współorganizatorami Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W dwudniowym spotkaniu udział biorą nauczyciele, wychowawcy, psychologowie, organizatorzy i animatorzy wszelkich form edukacji, szkół, przedszkoli, klubów sportowych i duszpasterstw.