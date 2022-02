Maląg: rozpoczyna się nabór wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego rozpoczęliśmy nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie "Rodzina 500 plus" – powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że od początku funkcjonowania programu do rodzin trafiło 176 mld zł.

Od nowego roku obsługę programu "Rodzina 500 plus" prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można przesyć tylko drogą elektroniczną. Te złożone przed 1 stycznia do ich zakończenia będą nadal realizowane przez dotychczasowe organy. Dlatego osoby, które złożyły wnioski w zeszłym roku, na trwający już okres wypłaty świadczeń (od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.), nie powinny składać wniosków do ZUS o jego ponowne przyznanie za ten okres.

Szefowa MRiPS na wspólnej konferencji prasowej z prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską przypomniała, że od wtorku ZUS przyjmuje wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

"Od 6 lat skutecznie realizujemy politykę prorodzinną wspierającą rodziny, pokazującą, że rodzina jest w centrum uwagi. To nie są tylko słowa, to są konkretne programy, które pozwalają zmieniać na korzyść sytuację polskich rodzin" - powiedziała minister rodziny.

Podkreśliła, że od początku funkcjonowania programu "Rodzina 500 plus" do rodzin trafiło ponad 176 mld zł.

Od tego roku wnioski o 500 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia br., otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie ustalenie prawa do wypłaty 500 plus nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy.

Wypłata 500 plus będzie się odbywać wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.