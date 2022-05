Maląg: rozszerzamy możliwości opieki nad dziećmi z Ukrainy

Wprowadzamy możliwość sprawowania opieki przez dziennego opiekuna nad ukraińskimi dziećmi w wieku od trzech do pięciu lat - powiedziała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Maląg wskazała na konferencji po posiedzeniu rządu, że ponad połowa obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny i mają nadane numery PESEL, to kobiety. A kobiety - jak kontynuowała - aby pójść do pracy, potrzebują opieki nad dziećmi i znajomości języka polskiego.

Zaznaczyła, że regulacje umożliwiające zapewnienie opieki nad dziećmi już są. "Teraz wprowadzamy rozszerzanie do zakładania klubów dziecięcych czy dziennych opiekunów do piątego roku życia. Do tej pory była to opieka do trzeciego roku życia" - zastrzegła Maląg. "Jest możliwość zakładania (klubów dziecięcych - PAP) przez podmioty, które chcą zatrudniać te kobiety w swoich miejscach pracy" - dodała.

Maląg zaznaczyła, że pracowników brakuje m.in. w domach pomocy społecznej. "Wprowadzamy konkretne rozwiązania, które pozwolą i umożliwią zatrudnianie obywateli Ukrainy właśnie w tych placówkach" - mówiła.

Poinformowała, że rząd ogłosił konkurs "Razem możemy więcej" dla publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i samorządów na aktywizacje zawodową oraz naukę jęz. polskiego m.in. dla Ukraińców. Budżet konkursu wynosi 105 mln zł.